Ставка на весну: приведет ли она к перелому, о котором говорят в Киеве

Заявления украинского руководства о возможном переломе на фронте к весне не подкреплены ни военными, ни экономическими возможностями страны и не отражают реального положения дел. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Киев намерен удерживать позиции до весны, рассчитывая на изменение ситуации на поле боя. По его словам, это позволит отказаться от территориальных уступок и перейти к выдвижению собственных требований Москве.

По словам Герасимова, прогнозы Киева о коренном переломе на фронте к весне не подкреплены фактами. Он считает, что у украинского руководства нет ни ресурсов, ни сил, ни организационного потенциала для изменения хода конфликта.

"Это иллюзии украинского руководства. Ничего принципиально измениться не может, потому что для этого нет ни сил, ни возможностей, ни ресурсов. Подобные заявления — следствие профессиональной некомпетентности и неспособности оценивать реальные боевые и экономические условия. Быть компетентным — это значит понимать тенденции и прогнозировать хотя бы ближайшее будущее", — подчеркнул аналитик.

Он добавил, что проблема кроется не только в недостатке ресурсов, но и в том, что ключевые посты на Украине занимают люди, не соответствующие своим должностям. По мнению аналитика, подобная кадровая ситуация усугубляет кризис управления и делает украинскую политику реактивной, а не стратегической.

"Мы давно наблюдаем, что на Украине руководящие должности занимают люди, которые не соответствуют им. Это беда не только Украины, но и многих стран мира. В итоге такие руководители не способны принимать решения, основанные на реальном понимании военной обстановки, и лишь вводят в заблуждение собственное население", — пояснил Герасимов.

Он отметил, что при сохранении нынешних тенденций Киев будет продолжать терять территории, а социально-экономическая ситуация в стране будет ухудшаться. Эксперт считает, что в перспективе это может привести к внутренним волнениям и политической дестабилизации.

"Тенденция уже сложилась, и она не изменится. Украина будет терять территорию, а положение внутри страны станет только хуже. К концу 2026 года можно ожидать массовых беспорядков среди гражданского населения, недовольного действиями властей. Пока же, несмотря на переговорные контакты, судьба конфликта и будущее самой Украины остаются неопределенными", — заключил Герасимов.