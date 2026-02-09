Испытание на прочность тыла: что стояло за системными обстрелами Белгородской области в январе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Январские удары по Белгородской области имели четкую военную структуру и рассматривались как элемент подготовки атаки, а не как хаотичные обстрелы, отметил военный эксперт, полковник Геннадий Алехин. О характере и целях этих атак специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Белгород
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Романенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Белгород

Алехин пояснил, что что январские удары были выстроены как последовательная военная операция с четким расчетом на ослабление тыловой инфраструктуры. По его словам, речь шла не о разрозненных атаках, а о системном воздействии, которое укладывается в классические представления о подготовке наступательных действий.

"С военной точки зрения, если использовать военную терминологию, это называется массированный воздушно-ракетный удар. Еще один военный термин — огневая подготовка атаки, когда огневые средства бьют по тыловым частям противника. В данном случае противник имел две задачи, две цели", — сказал он.

По его словам, удары были направлены сразу по нескольким критически важным направлениям и затрагивали не только энергетику, но и объекты, обеспечивающие военную и инфраструктурную устойчивость региона. Эксперт отметил, что выбор целей свидетельствует о попытке комплексно ослабить систему жизнеобеспечения и защиты территории.

"В первую очередь, это объекты энергоструктуры, или, как говорят, критические объекты, а также места расположения пунктов временной дислокации армии России. Кроме того, это огневые позиции зенитно-ракетных комплексов ПВО, которые охраняют ближнее и дальнее небо над Белгородщиной. В январе такие ракетно-дроновые удары усилились и приобрели комплексный характер, потому что был нанесен ущерб энергетическим объектам", — отметил Алехин.

Полная запись разговора с Геннадием Алехиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
