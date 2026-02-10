Покушения как система: атаки на российских генералов и публичных лиц объединены общим замыслом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Серия покушении на представителей генералитета и публичных фигур является частью единой диверсионной стратегии, направленной на запугивание общества, пояснил подполковник ФСБ в отставке, президент Союза офицеров группы Альфа Алексей Филатов. О целях таких атак он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Группа Альфа, элитное отдельное подразделение российского спецназа, специализированное антитеррористическое подразделение Федеральной службы безопасности (ФСБ)
Фото: commons.wikimedia.org by SpetsnazAlpha is licensed under GNU Free Documentation License
Филатов отметил, что происходящее нельзя рассматривать как отдельные акции против конкретных людей. По его словам, речь идет о системной диверсионной работе, которая ведется открыто и последовательно.

Филатов отметил, что происходящее нельзя рассматривать как отдельные акции против конкретных людей. По его словам, речь идет о системной диверсионной работе, которая ведется открыто и последовательно.

"Идет планомерная работа, и никто эту работу не держит в тайне. Противник ведет диверсионную деятельность, подрывает инженерные коммуникации и системы жизнеобеспечения, а также пытается уничтожать людей, которые, по их мнению, проявили себя во время проведения специальной военной операции", — отметил он.

По словам Филатова, террор используется как инструмент давления, направленный на создание атмосферы страха, неуверенности и психологического напряжения в обществе и среди элит, а также на получение медийного эффекта и хайпа, а не на влияние на ход специальной военной операции.

"Нельзя делить эти атаки на убийства пропагандистов, генералов или кого-то еще, потому что это одна и та же работа по спискам, цель которой — посеять панику и неуверенность, заставить людей оглядываться и сто раз думать, прежде чем что-то говорить", — подчеркнул подполковник.

Полная запись разговора с Алексеем Филатовым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
