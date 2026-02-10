Япония на стороне НАТО: кому выгодно участие Токио в поставках оружия для Украины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Решение Японии поддержать инициативу НАТО по поставкам вооружений Украине связано не столько с военными, сколько с политическими мотивами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, политолог и эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

ВСУ
Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
ВСУ

Ранее телеканал NHK со ссылкой на источники сообщил, что Япония планирует присоединиться к инициативе НАТО по приобретению в США снаряжения для последующей поставки его на Украину.

По словам Колчина, этот шаг Токио отражает стремление укрепить позиции правящей партии и продемонстрировать солидарность с западными союзниками. Эксперт отметил, что после успешных выборов японское руководство активно усиливает внешнеполитическую активность, пытаясь вернуть влияние, утраченные в последние годы.

"Япония идет на определенное обострение, и это может быть связано с укреплением нынешнего руководства внутри страны. Мы видим, что прошедшие выборы правящая партия прошла успешно, и в этих реалиях Токио пытается встроиться в общий западный тренд, показать себя на украинском направлении. Конечно, это шаг демонстративный и враждебный, но вполне ожидаемый", — сказал он.

Эксперт добавил, что участие Японии в инициативе НАТО носит преимущественно политический и имиджевый характер. По словам Колчина, для Токио этот шаг — способ подчеркнуть приверженность западному курсу и укрепить связи с союзниками, прежде всего с США.

"В первую очередь для Японии это шаг информационный и дипломатический. Насколько он будет эффективен — не так важно. Японскому руководству важно показать свою силу, решимость и единство с НАТО. Таким образом Токио пытается закрепить за собой статус надежного партнера Запада, при этом исход конфликта для него второстепенен", — заключил Колчин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
