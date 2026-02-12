Оборона Киева трещит по швам: прорыв к Днепру может обрушить военный потенциал Украины

Выход российских войск к Днепру станет не просто крупным тактическим достижением, но и стратегическим успехом, способным нарушить всю систему снабжения украинской армии. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал Герой России, председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Сергей Липовой.

Фото: Вадим Савицкий Горная бригада, армия России

Ранее американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Glenn Diesen заявил, что продвижение российских войск к Днепру может открыть им прямой путь к Одессе и радикально изменить ход конфликта на Украине.

Липовой отметил, что успешное продвижение российских подразделений на фронте подталкивает Киев к поиску нетрадиционных решений и созданию новых конфликтов. По его словам, украинские власти пытаются заручиться поддержкой Европы и добиться поставок вооружений, чтобы не допустить дальнейшего продвижения российских войск.

"Успешное продвижение наших подразделений по всем направлениям подталкивает Киев к принятию нетрадиционных решений и созданию различных конфликтов. В Европе и США прекрасно понимают, что выход наших войск к Днепру создаст прямую угрозу всей Черноморской портовой зоне — Одессе, Очакову и Николаеву. Именно поэтому Киев судорожно пытается привлечь иностранные силы и потребовать от Европы больше вооружений, чтобы не допустить этого", — подчеркнул он.

Политолог пояснил, что выход российских войск к Черному морю может полностью лишить Киев каналов снабжения и внешней поддержки. Это, по мнению эксперта, приведет к ослаблению украинской армии и фактическому краху обороны.

"Если наши войска возьмут под контроль Одесский портовый комплекс, Очаков и Николаев, украинский режим окажется полностью отрезан от западной помощи. Большая часть поставок поступает морским путем — через Румынию и Болгарию, далее в Одессу, а оттуда распределяется по Украине. Без этого потока снабжения фронт просто не сможет удержаться — не будет ни боеприпасов, ни оружия, ни топлива", — добавил специалист.

По его словам, текущее наступление российских войск развивается планомерно и зависит не только от военных, но и от политических факторов. Политолог считает, что кризис внутри украинского руководства может ускорить развитие событий.

"Темпы наступления напрямую зависят от политического состояния киевского режима и отношения к нему его западных покровителей. Этот режим может рухнуть в любой момент, и тогда продвижение наших войск резко ускорится. Если сохранить нынешние темпы, к лету подразделения России вполне могут выйти к Днепру", — заключил Липовой.