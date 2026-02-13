Украина лишается последнего козыря: армия РФ выбивает ключевую инфраструктуру дальних ударов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Украинская сторона пересматривает тактику применения беспилотников, стараясь копировать подходы российской армии и накапливать силы для массированных ударов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России Рустем Клупов.

ЗРК Бук
Фото: Вадим Савицкий
ЗРК Бук

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по военным объектам в Одессе. По его данным, дроны "Герань" атаковали аэродром Школьный, который украинские силы использовали как базу для запуска дальнобойных беспилотников.

По словам Клупова, украинская армия изменила тактику применения беспилотников, перейдя от хаотичных запусков к более выверенной системе ударов. Эксперт отметил, что Киев перенял у России подход к планированию атак — с накоплением боезапаса и последующим массированным применением дронов и ракет. Это позволяет украинским силам наносить удары волнами, а не расходовать ресурсы равномерно.

"Статистика показывает, что украинцы сейчас неравномерно ведут удары по России. В принципе, они учатся у нас. Мы делали точно так же, когда накапливали большое количество ударных дронов и ракет, а потом наносили массированные удары. Ведь расстрелять все боеприпасы можно очень быстро, а закон военного времени требует, чтобы 25% запасов всегда оставались неприкосновенными", — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что периоды активных атак чередуются с паузами, когда Киев сокращает число запусков, восстанавливая свои ресурсы. При этом интенсивность ударов достигает пиковых значений примерно раз в две–три недели.

"Сейчас у них период максимального нанесения ударов составляет примерно две недели. Две недели они запускают меньше дронов, потом одну неделю — больше. Количество колеблется от 300 до 800 беспилотников, а к ним добавляется еще 1–2% ракет — в основном французские SCALP и британские Storm Shadow. Кроме того, они применяют собственные ракеты дальностью до тысячи километров, хотя реально она не превышает пятисот", — отметил эксперт.

Клупов добавил, что удары по аэродромам, где размещается авиация и техника ВСУ, могут существенно повлиять на эффективность украинских атак. Он подчеркнул, что аэродром — это не просто площадка для взлета, а ключевая инфраструктура, обеспечивающая хранение, управление и обслуживание техники.

"Недостаточно просто ударить по аэродрому. Все зависит от поставленных задач — можно разрушить взлетно-посадочную полосу, чтобы исключить вылет самолетов, или поразить стоянки и пункты управления. Иногда достаточно вывести из строя радиолокационное сопровождение и диспетчерскую башню, чтобы аэродром временно перестал функционировать. Сейчас наши средства поражения позволяют выбирать цель с точностью до метра, и это дает возможность действовать предельно точно и эффективно", — рассказал военный эксперт.

По его словам, Украина располагает большим количеством аэродромов, унаследованных еще со времен СССР. Клупов отметил, что именно с таких площадок чаще всего производится запуск беспилотников и ракет, поэтому удары по ним существенно снижают возможности противника наносить дальние удары.

"Как правило, места запуска беспилотников выбирают ближе к линии боевого соприкосновения или к границе, чтобы увеличить дальность полета. Мы видим, что дроны долетают до Башкирии, Татарстана, Мурманской области — а это большие расстояния. Поэтому Украине приходится приближать точки пуска, но чем ближе они к фронту, тем выше риск их обнаружения и уничтожения. Наши войска успешно справляются с этой задачей. Аэродромы имеют универсальное значение, и их поражение заметно снижает возможности противника применять дальнобойное оружие", — заключил Клупов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
