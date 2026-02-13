НАТО стягивает силы к Сувалкскому коридору: участок может стать огневым котлом

Масштабные укрепления НАТО в районе Сувалкского коридора могут обернуться для самого альянса "огневым котлом", считает военный эксперт и политолог Петр Колчин. О рисках блокады Калининграда, милитаризации Балтики и возможном сценарии конфликта он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: flickr.com by Влада на Република Северна Македонија, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саммит НАТО

Колчин отметил, что ставка европейских стран на создание укрепленных линий обороны в узком участке выглядит стратегически сомнительной. По его мнению, подобная концентрация сил может сыграть против самого альянса в случае реального военного столкновения.

"Поэтому укрепление Сувалкского коридора представляется несколько созданием огневых котлов, в которых контингенты могут вариться и нести огромные потери. Но возможности современной боевой современных боевых действий Думаю, вполне себе могут позволить обходить вот подобные топорные укрепления", — отметил Колчин.

Эксперт подчеркнул, что в условиях современных вооруженных конфликтов статичные укрепления могут утратить свое значение. Он также обратил внимание на то, что европейские страны, по его оценке, продолжают мыслить категориями прошлых десятилетий.

"Мы видим, что Европа на таком уровне мышления еще живет парадигмами конца XX века, войной конца двадцатого века именно теми НАТО-вскими еще установками, которые к концу холодной войны Для них были актуальны.", — добавил Колчин.

Полная запись разговора с Петром Колчиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.