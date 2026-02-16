Новый акцент в переговорах РФ и Украины: что стоит за темой энергетического перемирия

Так называемое "энергетическое перемирие" — это элемент информационной кампании киевского режима, созданный и активно продвигаемый украинской стороной. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт, политолог и эксперт Центра сопровождения политических процессов Петр Колчин.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что на предстоящих трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве планируется обсудить вопрос об энергетическом перемирии.

По словам Колчина, обсуждаемое "энергетическое перемирие" — это элемент информационной кампании, призванной создать впечатление активного переговорного процесса. Политолог подчеркнул, что ни президент России Владимир Путин, ни президент США Дональд Трамп не высказывались на эту тему, и инициатива полностью исходит от украинской стороны.

"Разговоры об энергетическом перемирии — это информационная кампания киевского режима. Само выражение придумано украинской стороной и ею активно педалируется. Ни Владимир Путин, ни Дональд Трамп о таком не говорили — это исключительно пропагандистский конструкт Владимира Зеленского. Подобные обсуждения становятся игрой по украинскому информационному сценарию", — отметил он.

Политолог добавил, что участие помощника президента России Владимира Мединского в переговорах свидетельствует о серьезности предстоящего обсуждения, однако ожидать конкретных договоренностей преждевременно. По мнению эксперта, Киев не проявляет готовности к конструктивным шагам и по-прежнему действует в логике пиара.

"Появление в переговорной группе Мединского говорит о том, что могут затрагиваться сложные политические вопросы. Но пока нет признаков того, что Украина готова предпринимать встречные шаги. Россия уже не раз видела, как Киев нарушает достигнутые договоренности. Чтобы говорить о каком-то прогрессе, Москве нужны убедительные гарантии, которых никто предоставлять не готов", — подчеркнул он.

Колчин добавил, что при нынешней непредсказуемости украинского руководства и нестабильности позиции Зеленского шансы на достижение реального энергетического перемирия крайне малы.