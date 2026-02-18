Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме ответили на планы НАТО по размещению ядерного оружия в Эстонии

Размещение ядерного оружия в Эстонии станет для страны самоубийственным шагом и приведет к утрате даже видимости суверенитета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Ядерный взрыв
Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ядерный взрыв

Ранее министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна заявил, что Эстония не исключает возможность размещения ядерного оружия на своей территории, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов НАТО.

Колесник подчеркнул, что в случае, если НАТО примет решение о размещении оружия, эстонцев спрашивать никто не станет. По его словам, руководство страны фактически отказалось от самостоятельности, позволяя использовать себя как инструмент чужих интересов.

"Если кто-то решит разместить в Эстонии ядерное оружие, это будет сделано без учета позиции местных властей. Захотят — разместят, и эстонцы не смогут этому воспрепятствовать. Такая зависимость говорит о полном отсутствии политической воли и осознания последствий", — заявил парламентарий.

Он добавил, что подобные инициативы могут иметь катастрофические последствия для самой Эстонии, учитывая ее географическую близость к России и уязвимость территории. По словам депутата, в случае конфронтации республика окажется в зоне мгновенного поражения.

"Эстония находится настолько близко к нашим границам, что в случае необходимости любая военная инфраструктура на ее территории может быть уничтожена за считанные минуты. Географическое положение делает страну крайне уязвимой в условиях возможной конфронтации. Размещение там ядерного оружия станет для Таллина фатальной ошибкой. Эта близость, о которой в Эстонии, похоже, предпочитают не задумываться, сегодня является нашим стратегическим козырем", — подчеркнул Колесник.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
