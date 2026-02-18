В Госдуме ответили на планы НАТО по размещению ядерного оружия в Эстонии

Размещение ядерного оружия в Эстонии станет для страны самоубийственным шагом и приведет к утрате даже видимости суверенитета. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Ранее министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна заявил, что Эстония не исключает возможность размещения ядерного оружия на своей территории, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов НАТО.

Колесник подчеркнул, что в случае, если НАТО примет решение о размещении оружия, эстонцев спрашивать никто не станет. По его словам, руководство страны фактически отказалось от самостоятельности, позволяя использовать себя как инструмент чужих интересов.

"Если кто-то решит разместить в Эстонии ядерное оружие, это будет сделано без учета позиции местных властей. Захотят — разместят, и эстонцы не смогут этому воспрепятствовать. Такая зависимость говорит о полном отсутствии политической воли и осознания последствий", — заявил парламентарий.

Он добавил, что подобные инициативы могут иметь катастрофические последствия для самой Эстонии, учитывая ее географическую близость к России и уязвимость территории. По словам депутата, в случае конфронтации республика окажется в зоне мгновенного поражения.

"Эстония находится настолько близко к нашим границам, что в случае необходимости любая военная инфраструктура на ее территории может быть уничтожена за считанные минуты. Географическое положение делает страну крайне уязвимой в условиях возможной конфронтации. Размещение там ядерного оружия станет для Таллина фатальной ошибкой. Эта близость, о которой в Эстонии, похоже, предпочитают не задумываться, сегодня является нашим стратегическим козырем", — подчеркнул Колесник.