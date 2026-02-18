Донбасс как разменная монета: чего добивается Зеленский разговорами об отводе войск

Заявления Владимира Зеленского о возможном выводе войск из Донбасса не направлены на достижение мира, а служат элементом внутренней политической игры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, военный эксперт и ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Ранее Зеленский заявил в интервью Axios, что Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние.

По словам Кашина, Владимир Зеленский сознательно выдвигает для России заведомо неприемлемые условия, используя тему Донбасса как инструмент давления в переговорах. Эксперт считает, что речь идет не о стремлении к миру, а о политическом расчете.

"Зеленский специально выдвигает заведомо неприемлемые для России требования и использует тему вывода украинских войск из контролируемой Украиной части Донбасса как инструмент для управления переговорным процессом. Судя по всему, там есть существенный прогресс по многим направлениям, но пока этот вопрос не решен, перемирия не будет. А если не будет перемирия, то откладываются и выборы на Украине", — пояснил он.

Политолог отметил, что подобная позиция украинского президента связана прежде всего с внутренней политикой. По мнению эксперта, Зеленский стремится удержать власть и нейтрализовать возможных соперников перед началом нового политического цикла.

"Многое из того, что делает Зеленский, связано с его подготовкой к новому украинскому политическому циклу — с расстановкой людей и подавлением потенциальных противников. Его цель, как максимум, остаться у власти на Украине, а как минимум — сохранить свои активы и влияние на украинскую политику и бизнес", — подчеркнул Кашин.

Политолог полагает, что изменить свою позицию Зеленский сможет только под сильным внешним давлением, прежде всего со стороны США. По словам эксперта, признаки этого уже заметны — например, арест бывшего министра юстиции Германа Галущенко Антикоррупционным бюро Украины. Он также допустил, что президент может пойти на уступки, если решит, что готов к новому этапу политической борьбы и удержание нынешней линии теряет для него смысл.

"Заявления о том, что украинское общество не примет компромисс, являются по сути лживыми. Призывы к договоренностям звучат даже со стороны окружения самого Зеленского. Опросы показывают, что прекращение войны, даже ценой отказа от части Донбасса, будет воспринято с облегчением подавляющим большинством жителей Украины", — заключил Кашин.