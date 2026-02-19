Буферная зона вдоль линии фронта: какие территории могут войти в стерильный коридор

Буферная зона, обсуждавшаяся на переговорах в Швейцарии, могла бы обеспечить безопасность обеих сторон и способствовать восстановлению приграничных районов, однако пока эта инициатива остается лишь на уровне теоретических обсуждений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель Президиума организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Кель (Yevgeny Kel), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сухопутные войска РФ

Ранее издание The New York Times сообщило, что Россия и Украина на переговорах обсуждали возможность создания демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из сторон конфликта.

По словам Липового, на переговорах в Швейцарии среди прочих тем поднимался вопрос о создании так называемой буферной или стерильной зоны между Россией и Украиной. Такой формат, отметил эксперт, теоретически мог бы снизить риски эскалации и обеспечить относительную безопасность на линии соприкосновения. Однако пока идея остается лишь на уровне обсуждений, поскольку Киев, по мнению Липового, не заинтересован в продвижении мирного процесса.

"Сейчас на переговорах в Швейцарии рассматривается много вопросов, в том числе и создание буфера безопасности или стерильной зоны шириной от 30 до 50 километров вдоль линии соприкосновения. Теоретически она могла бы обеспечить безопасность обеих сторон, но, поскольку Киев не заинтересован в установлении мира, эти предложения, скорее всего, так и останутся на бумаге", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что в случае реализации такая зона могла бы стать важным элементом стабилизации на приграничных территориях, создать условия для гуманитарного взаимодействия и восстановления инфраструктуры.

"Гипотетически эта зона позволила бы обеим сторонам решить вопросы обмена погибшими и ранеными, а также восстановить экономику в приграничных районах, примыкающих к этой стерильной зоне. Кроме того, она могла бы стать дополнительным фактором безопасности: если Украина попытается спровоцировать Россию и развязать провокацию, то ширина стерильной зоны не позволит это сделать. Это особенно важно, поскольку вдоль всей линии соприкосновения находятся подразделения ВСУ, вооруженные дальнобойной артиллерией и системами залпового огня", — пояснил эксперт.

Липовой добавил, что если подобная инициатива когда-либо будет реализована, логично, что зона пройдет по всей линии боевого соприкосновения. Сейчас, напомнил он, российские подразделения ведут наступление сразу по четырем основным направлениям — в районах Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, а также на отдельных участках Курской области. Поэтому, подчеркнул эксперт, именно вдоль этих рубежей и могла бы пролечь такая зона.