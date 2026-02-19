Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ложиться спать вместе или порознь: привычка, которая может изменить судьбу отношений
Переговоры в Женеве вспыхнули — и тут же погасли: почему большой разговор не разгорелся
Украина теряет позиции: команда Трампа готовит жесткий разворот перед саммитом в Анкаре
Мир будто под плёнкой: почему катаракту больше не выжидают годами
Наушники Здравый смысл, которые вы можете носить ночью, исправляют этот недостаток тайно и безболезненно... — писала газета Русское слово 19 февраля 1908 года
Один сугроб — и шаг до некроза: как детская шалость едва не стоила школьнику ног
Зимнее утро в суде: как чистка стекла может закончиться лишением прав и экспертизой
Весна решит судьбу кредитов: ключевая ставка готовит поворот, который изменит рынок
Праздник начинается красиво: блины с какао-узором превращают Масленицу в шоу на кухне

Буферная зона вдоль линии фронта: какие территории могут войти в стерильный коридор

Силовые структуры » Военные новости

Буферная зона, обсуждавшаяся на переговорах в Швейцарии, могла бы обеспечить безопасность обеих сторон и способствовать восстановлению приграничных районов, однако пока эта инициатива остается лишь на уровне теоретических обсуждений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель Президиума организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Сухопутные войска РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Евгений Кель (Yevgeny Kel), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сухопутные войска РФ

Ранее издание The New York Times сообщило, что Россия и Украина на переговорах обсуждали возможность создания демилитаризованной зоны, которую не будет контролировать ни одна из сторон конфликта.

По словам Липового, на переговорах в Швейцарии среди прочих тем поднимался вопрос о создании так называемой буферной или стерильной зоны между Россией и Украиной. Такой формат, отметил эксперт, теоретически мог бы снизить риски эскалации и обеспечить относительную безопасность на линии соприкосновения. Однако пока идея остается лишь на уровне обсуждений, поскольку Киев, по мнению Липового, не заинтересован в продвижении мирного процесса.

"Сейчас на переговорах в Швейцарии рассматривается много вопросов, в том числе и создание буфера безопасности или стерильной зоны шириной от 30 до 50 километров вдоль линии соприкосновения. Теоретически она могла бы обеспечить безопасность обеих сторон, но, поскольку Киев не заинтересован в установлении мира, эти предложения, скорее всего, так и останутся на бумаге", — отметил он.

Политолог подчеркнул, что в случае реализации такая зона могла бы стать важным элементом стабилизации на приграничных территориях, создать условия для гуманитарного взаимодействия и восстановления инфраструктуры.

"Гипотетически эта зона позволила бы обеим сторонам решить вопросы обмена погибшими и ранеными, а также восстановить экономику в приграничных районах, примыкающих к этой стерильной зоне. Кроме того, она могла бы стать дополнительным фактором безопасности: если Украина попытается спровоцировать Россию и развязать провокацию, то ширина стерильной зоны не позволит это сделать. Это особенно важно, поскольку вдоль всей линии соприкосновения находятся подразделения ВСУ, вооруженные дальнобойной артиллерией и системами залпового огня", — пояснил эксперт.

Липовой добавил, что если подобная инициатива когда-либо будет реализована, логично, что зона пройдет по всей линии боевого соприкосновения. Сейчас, напомнил он, российские подразделения ведут наступление сразу по четырем основным направлениям — в районах Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, а также на отдельных участках Курской области. Поэтому, подчеркнул эксперт, именно вдоль этих рубежей и могла бы пролечь такая зона.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Наука и техника
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива
Наука и техника
Тайник Грозного под Кремлем: почему Сталин лично свернул поиски легендарного архива
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Садоводство, цветоводство
Цветок, который пахнет ванилью: садоводы сносят полки ради растения-ароматизатора
Популярное
Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа

Москва и Тегеран продвинулись в реализации проекта по поставкам российского газа в Исламскую Республику.

Новый маршрут: Россия договаривается с Ираном о поставках газа
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Цветочный спецназ в деле: растение-выскочка выживет там, где всё остальное гибнет
Он не должен был там быть: тайна парня с камерой, который на 60 лет опередил время
Июньская вакханалия синего: один посев — и ваш сад утонет в махровой роскоши
Внутренние конфликты ведут Украину к краху государственности и махновщине Любовь Степушова Левостороннее или правостороннее движение — что безопаснее: ответ оказался неожиданным Сергей Милешкин Где безопасно отдыхать на море летом 2026: честное сравнение Крыма, Кубани, Азова и Калининграда Александр Шторм
Чёрная зима пришла в Германию: американский газовоз застрял во льдах на Балтике
Бежевый — это дешево: 8 грязных тонов, которые отделяют элиту от провинции
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Рассада вытянулась — это шанс? Как превратить хилый стебель в мощный корень за минуту
Последние материалы
Австрия собирается покупать газ в Африке, потому что США непредсказуемы
Левостороннее или правостороннее движение — что безопаснее: ответ оказался неожиданным
Секреты грязевой бездны: почему в Каспии рождаются земли, обреченные на исчезновение
Кошмар для Омоды: новый полноприводный китаец за 3,7 млн оказался мощнее и круче
Муравьи убегут к соседям: копеечная смесь душит вредителей за считанные минуты
Тает во рту как сливочное масло: секрет мгновенной засолки рыбы, который знают единицы
Нейросети пожирают автопром: новые машины в 2026 могут стать роскошью для богатых
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Один раз — и в клинику: почему ваша любовь к питомцу может закончиться трагедией
Прописка в нежилом: как один вердикт суда обрушит рынок комнат в Новосибирске
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.