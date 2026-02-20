Три года конфликта в планах Киева: эти факторы ставят под вопрос долгосрочную стратегию

На фоне сокращения человеческого ресурса, разрушения энергетической инфраструктуры и ухудшения положения на отдельных участках фронта способность Украины продолжать боевые действия в ближайшие годы представляется маловероятной. Об этом в комментарии для Pravda.Ru рассказал военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ВСУ

Ранее журналист Wall Street Journal Боян Панческий со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что Владимир Зеленский поручил своим советникам подготовить план ведения боевых действий еще на три года.

Колчин отметил, что дискуссии о том, сможет ли Украина вести боевые действия в течение последующих лет, сопровождаются значительным количеством спекуляций. По его словам, сама постановка подобного вопроса отражает сомнения западных партнеров в устойчивости украинского военного потенциала.

"Вокруг этой темы большое количество спекуляций, и подобным публикациям сложно доверять. Однако сама постановка вопроса о многолетнем продолжении конфликта свидетельствует о сомнениях спонсоров в способности Украины удерживать боеспособность. Киев будет стремиться создавать соответствующие иллюзии, но на Западе уже просматривается нарастающая осторожность в оценке перспектив", — отметил эксперт.

Колчин подчеркнул, что текущая динамика конфликта формирует для Киева целый ряд стратегических ограничений. По его словам, ключевым вызовом становится не только сокращение человеческого ресурса, но и утрата устойчивости критически важной инфраструктуры, что снижает возможности Украины поддерживать необходимые темпы военных действий.

"С военной точки зрения у Украины возникают серьезные сложности с продолжением конфликта даже в течение ближайшего года, не говоря о трехлетнем горизонте. Человеческий ресурс сокращается, энергетическая система в значительной степени разрушена, а российские силы продолжают продвигаться на северном направлении и в Запорожской области. В таких условиях возможность вести затяжной конфликт выглядит крайне маловероятной", — пояснил политолог.

Он добавил, что европейские страны готовятся к продолжению конфликта. По его словам, такая ситуация выгодна Владимиру Зеленскому, поскольку любое урегулирование могло бы означать конец его политической карьеры.