Фронт вошел в режим сплошного поражения: маневры уступили место точечным рывкам

Силовые структуры » Военные новости

Новая тактика сплошного огневого поражения заметно влияет на ход боевых действий и меняет подход к наступлению и обороне на передовой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Российские военные, армия России
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Российские военные, армия России

Ранее начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что в зоне специальной военной операции появились участки сплошного огневого поражения протяженностью до 15 километров перед линией фронта.

Дандыкин отметил, что тактика сплошного огневого поражения стала новой реальностью для обеих сторон конфликта. По его словам, такие зоны полностью перекрываются артиллерией и беспилотниками, что делает любые попытки приблизиться к позициям крайне опасными.

"Это зона, которая покрывается беспилотниками и артиллерией, и противник практически не может подойти к нашим позициям. А нам, чтобы продвигаться, нужно уничтожать те средства, которые он применяет. По факту это новая реальность боевых действий и для наступающих, и для обороняющихся. Сейчас тем, у кого больше огневых возможностей и профессионализма, удается продвигаться вперед. Поэтому и продвижение идет не так быстро, как раньше, когда были прорывы, танки и прочее", — пояснил он.

Эксперт добавил, что в таких условиях наступление ведут небольшие штурмовые группы, которые занимают территорию постепенно — на несколько сотен метров — после подавления огневых точек противника. Дандыкин подчеркнул, что тактика сторон меняется, а сложные условия требуют постоянного поиска решений.

"Враг тоже смотрит и старается применять беспилотники, минирование и другие средства, чтобы нас остановить. Сейчас зима, снег, дроны поднимают и мины бросают — пошел и подорвался. Там много разных моментов, которые осложняют обстановку и требуют искать выход в каждом случае. Противник использует все доступные способы, чтобы затруднить наше продвижение. И нам в какой-то степени сложнее, потому что мы наступаем", — сказал Дандыкин.

Он отметил, что весенний период также осложняет ведение боевых действий. После таяния снега чернозем становится вязким, и техника теряет проходимость, что существенно замедляет любые маневры. По словам Дандыкина, это один из самых трудных этапов, и улучшения можно ожидать лишь тогда, когда грунт достаточно подсохнет.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
