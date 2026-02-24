Лондон обещает контингент, но воевать не хочет: что скрывается за заявлениями о войсках на Украине

Заявления Великобритании о размещении военного контингента на Украине являются исключительно политическими спекуляциями, за которыми не последуют реальные действия, поскольку Лондон осознает неизбежность ударов со стороны России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: dvidshub.net by Sgt. William Tanner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ армия британии

Ранее британское правительство сообщило о формировании штаба из 70 человек для создания многонациональных сил и подготовке к возможному развертыванию военных на Украине. Бюджет подготовки составляет £200 млн (свыше 20 млрд рублей).

По словам Михайлова, российское руководство неоднократно высказывалось по этому поводу на самом высоком уровне. Михайлов напомнил, что официальные лица РФ от президента до министра иностранных дел последовательно заявляли: Россия никогда не будет мириться с заходом любого контингента НАТО на Украину, и такие силы сразу же будут восприниматься как законные цели.

"Россия не будет мириться с возможностью захода какого-либо контингента НАТО на Украину без ее ведома. Такие силы сразу же будут восприниматься Россией как законные цели и поражаться наступательными вооружениями. Линейка вооружений, способная уничтожать развернутые объекты на территории Украины, у нас очень широкая. Защититься от нее группировкам НАТО будет крайне проблематично, а скорее даже невозможно", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что российский арсенал сверхзвуковых и гиперзвуковых изделий делает любые попытки защиты бессмысленными. Ни американские, ни европейские средства ПВО не смогут гарантировать безопасность натовских сил на украинской территории, и в Лондоне это прекрасно понимают.

"Российская армия активно применяет широкий арсенал гиперзвуковых и сверхзвуковых ракет, против которых существующие американские и европейские системы ПВО фактически бессильны. В Великобритании это прекрасно понимают, поэтому все спекуляции остаются исключительно в политической плоскости. Им нужно находить новые информационные поводы, чтобы изображать давление на Россию и поддержку Украины на словах. Кроме поставок денег и оружия, в реальности воевать на стороне Украины никто не хочет", — отметил эксперт.

Михайлов также обратил внимание на экономическую подоплеку этих заявлений. По его мнению, выделенные средства будут потрачены на аналитическую работу, совещательные процессы и создание новых ведомств, а не на реальное развертывание войск.

"Выделенные деньги будут потрачены на формирование новых ведомств, совещательные процессы, анализ данных разведки. Будет такая болтология, за которую заплатят хорошие деньги исполнителям. Заинтересованные ведомства получат средства на свои счета и благополучно потратят их в своих интересах. Но никакого британского контингента на Украине не окажется", — заключил Михайлов.