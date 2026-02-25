Гонка технологий добралась до мин: автоматические системы поражения усложняются

Мины с доплеровским эффектом срабатывают только на движущиеся цели и представляют собой очередной этап развития автоматических систем поражения, но такие боеприпасы можно обнаружить с помощью специальных радиотехнических приборов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Разведка ВСУ

Ранее замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник сообщил РИА Новости, что боевики ВСУ стали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера.

Клупов объяснил, что доплеровский эффект, используемый в новых минах, представляет собой изменение частоты радиоволн при отражении от движущегося предмета. Такие боеприпасы срабатывают только на движущиеся цели и являются разновидностью радиолокационных станций, адаптированных для поражения живой силы и техники.

"Доплеровский эффект срабатывает только на движущиеся предметы. Если цель стоит, он не сможет ее обнаружить. Это разновидность радиолокационных станций. Мины в автоматическом режиме сейчас очень часто используются и имеют широкое развитие. Самый простой автоматический способ — это растяжка, но ее могут заменить лазерный луч, сейсмодатчик, магнитометрический датчик. Дошел прогресс и до радиолокационных станций", — пояснил эксперт.

По его словам, аналогичные разработки ведутся и в России. Автоматизированные системы минирования активно совершенствуются, а современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют создавать сложные многофункциональные комплексы поражения.

"Такие направления развития автоматизированных мин существуют, и это часто бывают сложные комбинации разных систем, а с применением искусственного интеллекта тем более. Ничего удивительного в появлении подобных боеприпасов нет. Подобные разработки ведутся и у нас. Мир развивается, и мы тоже идем в ногу со временем", — отметил Клупов.

Он подчеркнул, что активная радиолокация предполагает излучение радиоволн, поэтому при наличии специальных приборов такие боеприпасы могут быть своевременно обнаружены. В Советской армии еще в шестидесятые годы существовали подобные устройства для разведчиков.

"Активная радиолокация — это излучающая станция, поэтому при наличии специальных приборов она может быть своевременно обнаружена радиотехническим способом. По принципу действия это похоже на автомобильный антирадар, который подает сигнал при облучении определенной частотой. В Советской армии еще в шестидесятые годы были такие приборы для войсковых разведчиков — это хорошо забытое старое. Все обнаруживается, все можно совершенствовать. Как появляется яд, следом появляется противоядие", — заключил Клупов.