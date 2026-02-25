Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимой волосы нуждаются в защите: как предотвратить их повреждение в условиях мороза
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Шаманские травы усиливают лазер: форум у Байкала запускает синтез эпох в лечении инсультов и ПТСР
Скверы превращаются в трибальные арены: антропология в 346 проектах Красноярского края сплачивает жителей в гармоничные сообщества
Рельсы вместо пробок: электрички Екатеринбурга превратились в скоростной телепорт для рабочих масс
Духовная аскеза с биохимическим эффектом: Великий пост работает глубже, чем диета
Зима вцепилась в Москву ледяной хваткой: сугробы могут продержаться дольше обычного
Фронт переплавил сочувствие в жёсткость: гуманизм первых дней не выдержал реальности
Лимфодренаж начинается с пяток: секретный перекат, который спасает от отёков

Гонка технологий добралась до мин: автоматические системы поражения усложняются

Силовые структуры » Военные новости

Мины с доплеровским эффектом срабатывают только на движущиеся цели и представляют собой очередной этап развития автоматических систем поражения, но такие боеприпасы можно обнаружить с помощью специальных радиотехнических приборов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Разведка ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Разведка ВСУ

Ранее замгендиректора производства дрондетекторов "Тень" Дмитрий Садовник сообщил РИА Новости, что боевики ВСУ стали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера.

Клупов объяснил, что доплеровский эффект, используемый в новых минах, представляет собой изменение частоты радиоволн при отражении от движущегося предмета. Такие боеприпасы срабатывают только на движущиеся цели и являются разновидностью радиолокационных станций, адаптированных для поражения живой силы и техники.

"Доплеровский эффект срабатывает только на движущиеся предметы. Если цель стоит, он не сможет ее обнаружить. Это разновидность радиолокационных станций. Мины в автоматическом режиме сейчас очень часто используются и имеют широкое развитие. Самый простой автоматический способ — это растяжка, но ее могут заменить лазерный луч, сейсмодатчик, магнитометрический датчик. Дошел прогресс и до радиолокационных станций", — пояснил эксперт.

По его словам, аналогичные разработки ведутся и в России. Автоматизированные системы минирования активно совершенствуются, а современные технологии, включая искусственный интеллект, позволяют создавать сложные многофункциональные комплексы поражения.

"Такие направления развития автоматизированных мин существуют, и это часто бывают сложные комбинации разных систем, а с применением искусственного интеллекта тем более. Ничего удивительного в появлении подобных боеприпасов нет. Подобные разработки ведутся и у нас. Мир развивается, и мы тоже идем в ногу со временем", — отметил Клупов.

Он подчеркнул, что активная радиолокация предполагает излучение радиоволн, поэтому при наличии специальных приборов такие боеприпасы могут быть своевременно обнаружены. В Советской армии еще в шестидесятые годы существовали подобные устройства для разведчиков.

"Активная радиолокация — это излучающая станция, поэтому при наличии специальных приборов она может быть своевременно обнаружена радиотехническим способом. По принципу действия это похоже на автомобильный антирадар, который подает сигнал при облучении определенной частотой. В Советской армии еще в шестидесятые годы были такие приборы для войсковых разведчиков — это хорошо забытое старое. Все обнаруживается, все можно совершенствовать. Как появляется яд, следом появляется противоядие", — заключил Клупов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Наука и техника
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Точка зрения
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Садоводство, цветоводство
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал Любовь Степушова Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Трамп столкнул лбами два государства в Мексике. Лучше бы он этого не делал
Последние материалы
Зимой волосы нуждаются в защите: как предотвратить их повреждение в условиях мороза
Великий пост включает режим внутренний суд: канон Андрея Критского показывает грехи, которые прячутся в быту
Шаманские травы усиливают лазер: форум у Байкала запускает синтез эпох в лечении инсультов и ПТСР
Скверы превращаются в трибальные арены: антропология в 346 проектах Красноярского края сплачивает жителей в гармоничные сообщества
Рельсы вместо пробок: электрички Екатеринбурга превратились в скоростной телепорт для рабочих масс
Панама отобрала порты у компании из Гонконга после угроз США
Даже дорогая мебель не спасёт от провала: ковры, которые мгновенно выдают безвкусицу
Ядерный огонь стал разменной монетой: Пекин жестко предостерег Запад от безумных решений
Духовная аскеза с биохимическим эффектом: Великий пост работает глубже, чем диета
Зима вцепилась в Москву ледяной хваткой: сугробы могут продержаться дольше обычного
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.