Новая стратегия или манипуляция: что скрывается за словами министра обороны Украины

Украина не в состоянии реализовать заявленную военную стратегию из-за истощения людских ресурсов, разрушения энергетической инфраструктуры и недостаточного финансирования со стороны Запада, а громкие заявления Киева служат инструментом манипуляции общественным мнением. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров в Telegram заявил, что у Киева есть новая военная стратегия, включающая защиту неба, остановку наступления и лишение России нефтяных доходов.

Герасимов отметил, что украинское руководство не способно реализовать заявленную военную стратегию в сложившихся условиях. По его оценке, киевский режим столкнулся с совокупностью проблем, которые делают невозможным выполнение каких-либо масштабных планов, а громкие заявления министра обороны не имеют ничего общего с реальным положением дел.

"Финансовая помощь Запада ограничена, российские активы пока не получается изъять, чтобы выдать Украине так называемый репарационный кредит. У Киева заканчиваются люди, разрушена в значительной степени энергетика. Возможно, эту зиму не переживут, а к следующей зиме возможны бунты и вооруженные выступления против действующей власти. Поэтому они всячески ищут различные способы, чтобы избежать коллапса, который у них назревает, или катастрофы, которая грядет семимильными шагами к киевскому режиму", — пояснил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что реальная ситуация на фронте кардинально расходится с официальными заявлениями Киева. ВСУ отступают, теряют территории, качество личного состава и моральный дух неуклонно падают. По мнению Герасимова, подобная риторика украинских чиновников направлена исключительно на удержание общества в состоянии мобилизационной готовности.

"Подобные заявления — не более чем манипулирование общественным сознанием. Реальная ситуация на фронте свидетельствует об обратном: украинские подразделения отступают, теряют территории, качество личного состава неуклонно снижается, мотивированных бойцов становится все меньше. Если в начале конфликта наблюдался определенный энтузиазм и вера в возможность побед, то сейчас моральный дух украинской армии находится на крайне низком уровне. Киевский режим продолжает делать громкие заявления, но они не подкреплены реальными возможностями", — отметил Герасимов.

По словам военного аналитика, украинский министр обороны вынужден делать такие заявления под давлением сложившейся системы. Федоров является лишь исполнителем и действует по правилам, которые ему определяют руководство и внешние кураторы. Подобная риторика призвана заставить украинское общество мириться с продолжающимися боевыми действиями и новыми мобилизациями, несмотря на очевидные провалы киевского режима.