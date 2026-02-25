Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы

Единственной альтернативой отправке европейских военных контингентов на Украину могут стать гражданские специалисты для технического обслуживания техники, а также миротворцы и наблюдатели из стран глобального Юга. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт, экономист, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Фото: commons.wikimedia.org by Lauren Hurley / No 10 Downing Street is licensed under OGL 3 Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что в "коалиции желающих" обсуждают возможность отправки на Украину сил другого рода в случае отказа России принять европейский военный контингент.

Кашин подчеркнул, что размещение европейских военных контингентов на Украине является для России абсолютно неприемлемым вариантом. По его словам, Москва будет продолжать военные действия до тех пор, пока не получит четких гарантий, что войск НАТО на украинской территории не появится. Эксперт подчеркнул, что любые попытки отправить европейские силы без согласия России обречены на провал.

"Россия никогда не согласится на развертывание европейских сил на Украине и будет продолжать военные действия, пока не убедится, что этого не произойдет. Европейские военные контингенты — это регулярные армии соответствующих государств. Москва не пойдет на прекращение боевых действий, если условия будут предусматривать появление там европейских войск. Для России это абсолютно неприемлемо. Любое окончание конфликта будет сопровождаться требованием четких обязательств об отсутствии на украинской территории войск НАТО", — пояснил он.

Политолог отметил, что в качестве альтернативы европейскому контингенту обсуждается направление гражданских специалистов для технического обслуживания техники, а также советников и консультантов. Кроме того, рассматривается возможность присутствия миротворцев и наблюдателей из стран глобального Юга.

"Рассматриваются варианты присутствия миротворцев и наблюдателей из третьих стран, но это будут не европейцы и не американцы, а представители государств глобального Юга. Однако это принципиально иная ситуация по сравнению с размещением европейского контингента. Сама идея отправки европейских войск с самого начала не имела перспектив реализации, поскольку Россия ясно обозначила свою позицию по данному вопросу", — подчеркнул Кашин.

Он объяснил, что подобные инициативы выдвигаются для укрепления единства Евросоюза и демонстрации поддержки Киеву. По его словам, их основная задача — привнести новые темы в международную повестку и тем самым затруднить переговорный процесс. Эксперт добавил, что, несмотря на внутренние разногласия в ЕС, европейские страны в целом заинтересованы в затягивании конфликта.