Миссия в Газе обернется оккупацией: Казахстану предрекли большие потери в инициативе Трампа

Будущая миссия в Газе будет напоминать оккупацию и может обернуться большими потерями, заявил Заведующий отдела Средней Азии и Казахстана Институт стран СНГ, кандидат исторических наук Андрей Грозин. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал возможное участие Казахстана в инициативе президента США Дональда Трампа по созданию сил в Газе.

Фото: Own work by Jilas.wox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иранские призывники

Грозин считает, что предлагаемая конструкция вызывает серьезные правовые и политические вопросы. По его оценке, сама структура, о которой идет речь, не имеет четкой законодательной основы, а участие Казахстана может втянуть страну в конфликт, не связанный напрямую с ее интересами.

"Это будет напоминать оккупацию, это будет напоминать решение проблем, которые. Решает, пытается по-своему решить Израиль в Газе руками формально мусульманских государств", — отметил Грозин.

Он также обратил внимание на сомнительный статус предполагаемого органа, который может координировать подобные решения. По его словам, для Астаны складывается рискованная ситуация, когда ее пытаются столкнуть с единоверцами и использовать для решения чужих задач.

"То есть, очевидно, что здесь достаточно рискованное для того же Казахстана, например, ситуация, когда их пытаются столкнуть с единоверцами и их руками решить свои собственные совершенно никак не касающиеся палестинцев вопросы. Потери скорее всего будут большие", — подчеркнул эксперт.

