Краматорск является крупным логистическим и оборонительным центром ВСУ, где сосредоточены склады, транспортные развязки и подразделения украинской армии, что делает его стратегически важным направлением в ходе СВО. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.
Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что на некоторых участках фронта позиции российских военных находятся не более чем в 15 километрах от Краматорска в ДНР.
Липовой отметил, что город представляет собой крупную агломерацию, где сосредоточены важные транспортные и военные объекты. По его словам, через Краматорск проходят ключевые маршруты снабжения украинских подразделений.
"Краматорск — это крупный город и крупная агломерация, где сходятся основные логистические маршруты. Там размещены подразделения ВСУ, склады с вооружением и боеприпасами, проходят автомагистрали и расположен железнодорожный узел, через который поступают подкрепления и иностранная техника. Это один из ключевых элементов обороны ВСУ на данном направлении, поэтому украинское командование сосредотачивает там значительные силы и ресурсы, рассчитывая удержать город", — отметил он.
Военный эксперт добавил, что приближение российских подразделений к Краматорску является логичным этапом наступательных действий с учетом его значения для украинской обороны. По его словам, работа разведки в окрестностях города подтверждает дальнейшее развитие операции на этом направлении.
"Наши подразделения уверенно идут вперед, и разведывательные подразделения уже выходят непосредственно в окрестности Краматорска. Город сначала возьмут в кольцо, а дальше либо гарнизон будет сдаваться, либо будет уничтожен. Направление дальнейшего продвижения может быть любым, но самое главное — наши части идут вперед в сторону Днепра, Одессы, Николаева, Очакова и Киева", — заключил Липовой.
