Не просто город: почему ВСУ пытаются удержать Краматорск любой ценой

Краматорск является крупным логистическим и оборонительным центром ВСУ, где сосредоточены склады, транспортные развязки и подразделения украинской армии, что делает его стратегически важным направлением в ходе СВО. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Российские военные, армия России

Ранее РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило, что на некоторых участках фронта позиции российских военных находятся не более чем в 15 километрах от Краматорска в ДНР.

Липовой отметил, что город представляет собой крупную агломерацию, где сосредоточены важные транспортные и военные объекты. По его словам, через Краматорск проходят ключевые маршруты снабжения украинских подразделений.

"Краматорск — это крупный город и крупная агломерация, где сходятся основные логистические маршруты. Там размещены подразделения ВСУ, склады с вооружением и боеприпасами, проходят автомагистрали и расположен железнодорожный узел, через который поступают подкрепления и иностранная техника. Это один из ключевых элементов обороны ВСУ на данном направлении, поэтому украинское командование сосредотачивает там значительные силы и ресурсы, рассчитывая удержать город", — отметил он.

Военный эксперт добавил, что приближение российских подразделений к Краматорску является логичным этапом наступательных действий с учетом его значения для украинской обороны. По его словам, работа разведки в окрестностях города подтверждает дальнейшее развитие операции на этом направлении.

"Наши подразделения уверенно идут вперед, и разведывательные подразделения уже выходят непосредственно в окрестности Краматорска. Город сначала возьмут в кольцо, а дальше либо гарнизон будет сдаваться, либо будет уничтожен. Направление дальнейшего продвижения может быть любым, но самое главное — наши части идут вперед в сторону Днепра, Одессы, Николаева, Очакова и Киева", — заключил Липовой.