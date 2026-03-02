Соседям Ирана обозначили последствия: цена решения может оказаться непосильной

Иран фактически сменил формат противостояния с США, перейдя от сдержанной реакции к ударам по американским базам на территории ряда ближневосточных государств и тем самым расширяя географию конфликта и вовлекая в него новых участников. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: https://avash.ir/ by محمد برنو, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Израильский удар по зданию IRIB в Тегеране 16 июня 2025 года

Ранее агентство Fars сообщило, что Иран начал новую волну ракетных и беспилотных атак по базам США в регионе. Под ударами оказались Доха, Кувейт, Дубай, Бахрейн и Абу-Даби.

Михайлов напомнил, что в предыдущей фазе противостояния, когда США наносили удары по ядерным объектам Ирана, Тегеран, по его оценке, занял излишне сдержанную позицию и позволил Вашингтону зафиксировать политический эффект.

"В прошлом году, когда США проводили бомбардировки иранских ядерных объектов, Тегеран повел себя не совсем правильно с геополитической точки зрения. Он позволил американцам провести операцию без серьезных последствий и дал им возможность объявить себя победителями. В итоге Вашингтон получил политические дивиденды и представил ситуацию как собственный успех. В реальной политике соглашательная позиция приводит к тому, что оппонент возвращается с новой военной кампанией", — отметил эксперт.

По его словам, не исключено, что тогда Иран сознательно тянул время, понимая неизбежность дальнейшего обострения и готовясь к более жесткому сценарию. Сейчас, считает Михайлов, Тегеран демонстрирует иную стратегию — не оборонительную, а наступательную.

"Теперь мы видим другую картину: Иран активно отбивается и сам формирует повестку конфликта. Он применяет не только оборонительные, но и наступательные средства, нанося удары по американским базам на территории ближневосточных государств. Это уже повышение уровня эскалации на ступень выше. Фактически Тегеран предупреждает соседей: если с вашей территории используются американские базы для ударов по Ирану, вы автоматически становитесь целью", — пояснил Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что такая тактика ставит перед странами региона серьезный выбор — продолжать предоставлять инфраструктуру США или дистанцироваться от конфликта, рискуя при этом отношениями с Вашингтоном. По его оценке, для государств Персидского залива это не только военный, но и экономический вопрос.

"Речь идет о странах, которые выстраивали модель финансовой стабильности и инвестиционной привлекательности. Удары ракетами малой и средней дальности по их территории подорвут туризм, инвестиции и экономическую устойчивость. При этом США при необходимости могут свернуть свое присутствие, а этим государствам придется самим справляться с последствиями. Поэтому для них стоит дилемма — участвовать в коалиции против Ирана или избегать втягивания в масштабный конфликт", — заявил он.

Михайлов добавил, что у Ирана сохраняется значительный военный потенциал. По его словам, страна располагает ударными беспилотниками, ракетами малой и средней дальности, оперативно-тактическими комплексами, средствами ПВО и боевой авиацией, что позволяет вести интенсивные боевые действия даже без ядерного оружия.

"У Ирана есть ракеты средней дальности, которые способны поражать цели на тысячи километров и нести мощную боевую часть. В случае дальнейшей эскалации под угрозой могут оказаться не только объекты в регионе, но и союзники США, включая европейские государства. Это уже сценарий, при котором конфликт выходит на уровень тотального противостояния. При этом у западной коалиции есть ядерное оружие, и такая война приведет к катастрофическим последствиям для всех сторон", — подчеркнул эксперт.

Он выразил мнение, что дальнейшее развитие событий во многом будет зависеть от дипломатических усилий крупнейших мировых игроков — прежде всего России и Китая. По его оценке, именно эти государства способны поддерживать рабочие контакты как с Ираном, так и с Израилем и представителями коллективного Запада, что дает им возможность выступить посредниками и снизить риски перехода конфликта в фазу тотального противостояния.