Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении

Силовые структуры » Военные новости

Конфликт вокруг Ирана может перерасти в масштабное противостояние с вовлечением стран Ближнего Востока и серьезными последствиями для мировой экономики — от скачка цен на нефть до угрозы судоходству, и его исход будет зависеть от того, удастся ли сторонам перейти от обмена ударами к переговорам. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Запуск ракеты из РСЗО Himars
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты из РСЗО Himars

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции является защита граждан США от угроз, которые, по его словам, представляет Иран. Он объяснил начало атаки провалом ядерных переговоров с Тегераном и пообещал уничтожить иранскую ракетную промышленность.

Топорнин отметил, что дальнейшее развитие событий напрямую зависит от того, согласится ли Иран в ближайшее время на переговоры с США. По его словам, при дипломатическом сценарии масштабы разрушений могут быть ограничены, однако при продолжении обмена ударами конфликт неизбежно пойдет по более жесткому пути.

"Есть разные варианты развития ситуации. Если Иран в ближайшее время согласится на переговоры с США, то мир может обойтись условно минимальными потерями, без дальнейших разрушений в самом Иране и без ударов по объектам на территории соседних стран. Тогда на этом этапе военная фаза может быть остановлена, и стороны перейдут к обсуждению дальнейших условий сосуществования. Но если Тегеран продолжит сопротивляться и наносить ответные удары, ситуация примет совершенно иной оборот и эскалация будет только нарастать", — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что уже сейчас конфликт затрагивает не только Иран. По его оценке, страны Ближнего Востока оказываются более уязвимыми, поскольку не обладают столь мощными системами противовоздушной обороны, как США или Израиль. Это приводит к тому, что удары приходятся по территории третьих государств.

"На практике мы видим, что под удар в значительной степени попадают соседние государства. Ирану объективно трудно соперничать с военным превосходством США и Израиля, поэтому он выбирает иную тактику — наносит удары по объектам в регионе, где системы противовоздушной обороны менее эффективны. Официально говорится о целях, связанных с американским военным присутствием, однако фактически страдает инфраструктура третьих стран. Это не только расширяет географию конфликта, но и создает риски его дальнейшего вовлечения новых участников", — отметил Топорнин.

Политолог обратил внимание и на экономические последствия происходящего. По его словам, уже фиксируется рост цен на нефть, а также осложнения с судоходством в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов поставок энергоресурсов. Он подчеркнул, что даже краткосрочная нестабильность в этом районе способна вызвать цепную реакцию на мировых рынках и усилить давление на экономики стран, зависимых от импорта нефти.

"Последствия негативные по всем направлениям. Резко растет стоимость нефти, возникают проблемы с судоходством в Ормузском проливе. Если цена увеличивается не на несколько процентов, а на 10-20-30%, это серьезный удар по зависимым экономикам, прежде всего по европейским странам. Уже звучат оценки о 80 долларах за баррель и выше, а некоторые называют и 100-120 долларов как возможный уровень. Такой скачок неизбежно отразится на глобальной экономике", — сказал он.

Топорнин также отметил, что международные структуры пока не демонстрируют способности повлиять на происходящее, а ключевые решения принимаются непосредственными участниками конфликта. Он напомнил, что заявленные цели США и Израиля связаны с намерением лишить Иран возможности продолжать ядерную программу, при этом в более широком контексте обсуждается и вопрос смены режима.

"Пока речь идет об обмене ракетными ударами и разрушении инфраструктуры Ирана. Наземная операция, по крайней мере сейчас, не просматривается, и мне сложно представить, как одними только ударами с воздуха можно добиться смены режима. Трамп говорил о планировании примерно месяца активных действий, исходя из имеющихся ресурсов и логистики. Если Иран выстоит этот период, ситуация может пойти по одному сценарию, если будет вынужден капитулировать — по другому. Но делать далеко идущие прогнозы сейчас преждевременно", — заключил Топорнин.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
