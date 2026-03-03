Вечная война по версии Трампа: что происходит с арсеналом США после ударов по Ирану

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Заявления о "практически неограниченных" военных ресурсах США являются явным преувеличением, поскольку любые запасы вооружений имеют предел и требуют постоянного восполнения. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, американист, публицист Михаил Синельников-Оришак.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты обладают "практически неограниченным" запасом оружия и способны вести войны "вечно".

Политолог отметил, что заявления Дональда Трампа о "практически неограниченном" запасе оружия следует воспринимать критически. По его словам, подобная риторика не учитывает объективные ограничения, с которыми сталкивается любая военная система.

"В мире нет ничего неограниченного. Трамп, как обычно, увлекшись, фактически изобрел собственную физику, в которой ресурсы могут быть бесконечными. К таким заявлениям нужно относиться спокойно и без излишней серьезности, потому что они носят характер явного преувеличения. Любые запасы, особенно если речь идет о современном высокоточном вооружении, имеют предел и требуют постоянного восполнения", — пояснил Синельников-Оришак.

Он подчеркнул, что современные боевые действия связаны с быстрым расходованием дорогостоящих и технологически сложных боеприпасов. Он обратил внимание на финансовую нагрузку, производственные ограничения и логистические сложности, которые неизбежно сопровождают масштабные военные операции.

"Высокоточные боеприпасы расходуются очень быстро, и их необходимо оперативно пополнять. Сейчас, когда наносятся удары по Ирану, ресурсы естественным образом израсходуются, а задействованную группировку нужно постоянно снабжать. У Америки дорогое оружие, очень дорогое и сложное в производстве, с этим связаны и логистические проблемы. Поэтому утверждать, что США могут вести одновременно сколько угодно операций, опираясь на якобы бесконечный арсенал, — это очередное преувеличение", — добавил политолог.

При этом Синельников-Оришак отметил, что и недооценивать возможности США не стоит. По его оценке, Соединенные Штаты обладают мощным военным потенциалом, который превосходит возможности отдельных государств, однако это не означает наличия бесконечного запаса вооружений или полной свободы от ограничений.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
