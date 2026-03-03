У противника таких нет: Россия запустила в серию уникальное средство охоты на БПЛА

Российский комплекс перехвата дронов "Елка" является одним из самых эффективных средств борьбы с беспилотниками, позволяя уничтожать легкие БПЛА без затрат на дорогостоящие ракеты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, Герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Беспилотник Орлан-10

Ранее ТАСС сообщило, что за два часа боевой работы новейшего переносного ручного комплекса перехвата "Елка" в Брянской области было уничтожено более 50 украинских дронов.

Клупов отметил, что новая разработка предназначена для поражения легких квадрокоптеров и БПЛА самолетного типа, действующих на низких и средних высотах. По его словам, изделие уже зарекомендовало себя как эффективное средство и сегодня считается одним из наиболее перспективных решений на линии боевого соприкосновения.

"Это качественное изделие и на сегодняшний день одно из самых эффективных и перспективных средств борьбы с легкими БПЛА. Речь идет о квадрокоптерах и БПЛА самолетного типа на низких и средних высотах. Ранее подобных решений не было, это новая разработка. Она запускается с руки, разгоняется при помощи пропеллеров до скорости, достаточной для реагирования на маневры цели, и несет в себе боевой заряд для уничтожения. Это сейчас самое лучшее, что есть на фронте в борьбе с БПЛА", — пояснил он.

Эксперт отметил, что ключевым преимуществом разработки является ее экономическая эффективность и возможность массового применения. Он отметил, что у противника пока идут опытные разработки, тогда как российская сторона уже прошла начальный этап и существенно продвинулась вперед.

"У противника подобные решения пока находятся на стадии опытных разработок и не развернуты в серийном производстве. Российская сторона уже довела изделие до уровня эффективного средства и поставила его на массовый поток. Ключевой принцип — дешевизна и массовость: стоимость сопоставима с ценой самого БПЛА, что позволяет выстраивать экономически сбалансированную систему. Использование дорогостоящих ракет в таких условиях неоправданно", — подчеркнул Клупов.

Он добавил, что развиваются и асимметричные способы борьбы с БПЛА — лазерные установки, средства радиоэлектронной борьбы и технологии локального электромагнитного импульса. По его словам, такие системы способны воздействовать не только на канал связи, но и напрямую на бортовые электронные приборы беспилотника, выводя его из строя.

Клупов подчеркнул, что БПЛА стали новым средством поражения, представляющим угрозу как в военное, так и в мирное время, поэтому системы защиты должны постоянно совершенствоваться.