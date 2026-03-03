Трамп не сможет хлопнуть дверью: иранская кампания грозит США высокой ценой

Иранская кампания может стать началом конца американской империи, заявил политолог, генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. О стратегических последствиях военной эскалации между США, Израилем и Ираном он рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)

Сафаров считает, что спустя три дня после начала боевых действий инициатива постепенно переходит к Тегерану. По его оценке, конфликт уже выходит за рамки локального противостояния и приобретает историческое значение.

"Первый вывод из по истечении трех дней войны жуткой, абсолютно необоснованной, неспровоцированной войны Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирану таков, что постепенно стратегическая такая инициатива переходит к Ирану. Самое-самое ценное, самое нужное, самое спасительное — это быть сильным и иметь возможность дать отпор", — отметил Сафаров.

По его словам, ликвидация отдельных руководителей неспособна сломать систему управления, так как структура заранее выстроена с учетом возможных потерь. Он также подчеркнул, что Иран готов к затяжному противостоянию и не намерен сворачивать конфликт без ответа со стороны США.

"Он начал эту войну, так сказать, и эту войну должны закончить иранцы. Поэтому, на самом деле просто так хлопнуть дверью и уйти не удастся господину Трампу. За это придется ответить, и ответить очень высокой ценой. Операция по отношению к Ирану, иранская кампания может стать началом конца американской империи", — подчеркнул политолог.

