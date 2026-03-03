Удары США по Ирану дали обратный эффект: Тегеран ответил консолидацией, а не расколом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вместо раскола Иран столкнулся с беспрецедентным сплочением общества, заявил Владимир Онищенко. Военный аналитик, ветеран военной разведки, полковник в отставке, востоковед-иранист, обозреватель Иран.Ру Владимир Онищенко в эфире Pravda.Ru объяснил, приведут ли удары США и Израиля к смене политического курса Тегерана.

Иранские призывники
Фото: Own work by Jilas.wox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Иранские призывники

По мнению эксперта, расчет на внутренний раскол и быструю капитуляцию Тегерана не оправдался. Вместо ослабления власти произошло укрепление внутриполитической консолидации.

"Вместо раскола в Иране произошло единение народа, и даже там теперь не слышно никакой оппозиции, даже те, кто сочувствовал немножко Америке и даже где-то был с Западом, поняли, что сейчас настал критический момент, когда надо выбрать: существовать, защитить свой суверенитет от американцев, от всякого глобализма, или просто умереть", — отметил Онищенко.

Он подчеркнул, что основной задачей Вашингтона и Тель-Авива было нанести сокрушительный удар в первые дни, чтобы вынудить Тегеран пойти на уступки и заговорить о смене власти.

"Иран остался несломленным, потому что основная задача была — нанести такой удар в первые же три-четыре дня Ирану, что Тегеран упадет на колени, попросит пощады и, может быть, заговорит о смене правящего режима в Иране. То, чего добиваются Трамп и Нетаньяху", — заявил эксперт.

Полная запись разговора с Владимиром Онищенко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
