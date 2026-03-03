Удары по Ирану сплотили Палестину: более 90% встали на одну сторону

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Подавляющее большинство палестинцев поддерживает Иран, несмотря на позицию официальных властей, заявил Представитель Императорского Православного палестинского общества в Вифлееме Дауд Матар. О настроениях в палестинском обществе на фоне ударов по Ирану он рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой в эфире Правда ТВ.

Флаг Палестины
Фото: commons.wikimedia by Habib M’henni, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Палестины

Матар отметил, что в палестинском обществе, по его словам, сформировалась выраженная поддержка Ирана, даже если официальная позиция властей может отличаться от настроений улицы.

"Ираильтяне давят на нас, они плохо ведут себя с нами, с палестинским народом. Большинство, если не больше 90% палестинцев они за иранцев. Народ за иранцев", — заявил Матар.

Он добавил, что происходящее, по его мнению, может привести к изменениям в регионе. Матар также подчеркнул, что удары направлены не против мирного населения арабских стран.

Полная запись беседы Инны Новиковой и Дауда Матара будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
