Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль

Бои за Григоровку имеют значение прежде всего с точки зрения формирования плацдарма за рекой Конка и дальнейшего продвижения российских сил на запорожском направлении. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военный ВС РФ

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские военные начали бои за освобождение Григоровки в Запорожской области.

Герасимов пояснил, что сама Григоровка не относится к числу крупных стратегических населенных пунктов. Однако ее расположение делает этот участок важным с точки зрения формирования плацдарма и возможного дальнейшего продвижения российских сил на запорожском направлении.

"Само по себе это село не является каким-то ключевым или стратегически крупным населенным пунктом. Гораздо важнее то, что речь идет о направлении и плацдарме за рекой Конка в сторону Запорожья. Закрепление на таких участках создает возможности для дальнейшего продвижения и развития наступления. Поэтому происходящее можно рассматривать как позитивный сигнал, который показывает, что российское военное командование действует последовательно и не отказывается от ранее обозначенных целей", — отметил он.

Аналитик также отметил, что продвижение на этом направлении имеет не только военное, но и политическое значение. По его словам, активные действия российских войск свидетельствуют о сохранении прежних стратегических установок и демонстрируют, что Москва продолжает последовательно реализовывать свои планы на этом участке.

"Это важно не только с военной точки зрения, но и в политическом смысле. Подобные действия показывают, что Россия не пересматривает свои позиции и продолжает двигаться в рамках ранее обозначенной линии. Речь идет о территориях, которые закреплены в российской Конституции, поэтому продвижение на этом направлении имеет и более широкий геополитический контекст", — подчеркнул Герасимов.

При этом Герасимов считает, что вопрос о сроках возможного взятия Запорожья остается открытым. По его словам, развитие ситуации может зависеть не только от военной обстановки на фронте, но и от международной политической конъюнктуры.

"Говорить о том, что Запорожье может быть взято в ближайшее время исключительно военным путем, пока преждевременно — сейчас нет очевидных предпосылок для такого развития событий на фронте. Однако ситуация может измениться под влиянием внешнеполитических факторов. В частности, обострение на Ближнем Востоке и вовлеченность США в конфликт с Ираном могут создать для России более благоприятные политические условия. В таком случае вопрос статуса таких территорий может решаться уже не только военными средствами, но и в рамках политических договоренностей", — заключил Герасимов.