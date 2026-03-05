Операция США против Ирана может затянуться до осени: выдержит ли страна давление

Иран может достаточно долго противостоять давлению США и Израиля, если конфликт не перейдет в формат наземной операции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтер, публицист, председатель общественного движения "Битва за Донбасс" Алексей Живов.

Фото: Own work by Jilas.wox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Иранские призывники

Ранее издание Politico со ссылкой на внутренний документ Пентагона сообщило, что военная операция против Ирана может продлиться до 100 дней. При этом, как отмечается в документе, срок допускается продлить до сентября включительно.

Живов отметил, что многое в развитии конфликта будет зависеть от того, перейдут ли США и Израиль к наземной операции. По его словам, при сохранении текущего формата боевых действий Иран способен продолжать сопротивление, однако давление на страну остается крайне высоким.

"Если не будет наземной операции, то, скорее всего, Иран сможет продержаться. В случае ее начала, по всей видимости, будут задействованы курдские вооруженные формирования и внутренняя оппозиция. При этом Иран, вероятно, не рассчитывал на сценарий, при котором будут целенаправленно уничтожаться политики, ученые и представители руководства страны. Уже наносятся удары по городской инфраструктуре — полицейским участкам, больницам, институтам. Фактически речь идет о действиях, направленных на серьезное ослабление государства", — сказал он.

Политолог подчеркнул, что Иран остается закрытым государством с достаточно устойчивой политической системой, однако масштаб давления со стороны США и Израиля значительно вырос. По мнению политолога, Вашингтон рассчитывал, что столь жесткие действия быстро заставят Тегеран пойти на уступки, однако ситуация развивается иначе.

"Иран — очень закрытая страна и при этом достаточно живучая с точки зрения политической и военной устойчивости. Но сейчас США и Израиль значительно усилили давление. Похоже, они рассчитывали, что после ударов по руководству страны Иран будет вынужден просить о прекращении конфликта на любых условиях. Однако произошло ровно наоборот, и теперь для США и Израиля это уже вопрос принципа", — отметил эксперт.

Живов также добавил, что дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от того, получит ли Иран поддержку со стороны своих крупнейших союзников. По его словам, в первую очередь речь идет о России и Китае, у которых с Тегераном существуют соответствующие договоры о сотрудничестве.