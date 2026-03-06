Военная поддержка Киева теряет прежний масштаб: объемы заметно уступают помощи прошлых лет

Удары по российской энергетической инфраструктуре используются Киевом как способ продемонстрировать военные успехи и показать способность наносить дальнобойные атаки, однако в реальности такие действия вряд ли помогут Украине добиться увеличения поставок ракет. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Михайлов отметил, что Украина уже длительное время наносит удары по российской территории, преимущественно с использованием дальнобойных беспилотников. Он пояснил, что подобные атаки, как правило, направлены на энергетическую инфраструктуру и используются Киевом как элемент информационной стратегии.

"Для киевского режима принципиально важно подавать такие удары как значимые военные победы. Поэтому они постоянно акцентируют внимание на подобных атаках в публичных заявлениях, прежде всего это делает Владимир Зеленский в своих интервью. Для Киева сама возможность дотягиваться до объектов на территории России дальнобойными средствами становится частью политической и информационной стратегии", — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что подобные атаки могут создавать отдельные проблемы для регионов и инфраструктуры, однако их последствия носят локальный характер. По его словам, такие удары не оказывают существенного влияния на общую военную ситуацию и не способны изменить ход боевых действий.

"Эти точечные удары, конечно, создают определенные сложности и могут доставлять проблемы отдельным регионам. Но в целом они никак не отражаются на общей картине происходящего. Они не оказывают влияния на ход специальной военной операции на земле и на ситуацию в зоне СВО. Поэтому сама по себе возможность дотянуться до каких-то объектов дальнобойными средствами не меняет стратегическое положение", — пояснил Михайлов.

Он также подчеркнул, что объемы западных поставок вооружений Украине определяются политическими решениями Вашингтона и их союзников по НАТО. По его словам, даже демонстрационные удары по российской территории вряд ли способны повлиять на эту логику.

"Объемы поставляемого вооружения прежде всего зависят от политической воли Соединенных Штатов и готовности европейских союзников по линии НАТО оплачивать такие поставки. В 2022–2023 годах ежемесячная военная помощь Украине достигала четырех–пяти миллиардов долларов. Сейчас весь годовой объем оценивается примерно в пятнадцать миллиардов. Это по-прежнему большие деньги, но в несколько раз меньше прежних уровней, поэтому получить больше вооружений, чем готовы дать США и их союзники, Киев не сможет", — заключил Михайлов.