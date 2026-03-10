Роботы с огнеметами вышли на передовую: штурм укреплений выходит на новый уровень

Наземные роботизированные комплексы "Рой" с огнеметным вооружением позволяют эффективнее поражать укрепленные позиции противника и одновременно снижать риски для штурмовых подразделений на передовой. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: flickr.com by Lance Cpl. Harrison Rakhshani is licensed under U.S. federal government СВО

Дандыкин отметил, что использование подобных систем связано с общей тенденцией развития беспилотных технологий в современных вооруженных конфликтах. По его словам, роботизированные платформы все активнее применяются не только в воздухе и на море, но и на земле, где выполняют инженерные и боевые задачи.

"Сейчас идет тенденция применения беспилотников не только в воздухе и на воде, но и на земле. Сначала использовались инженерные роботы, такие как "Сатурн", которые занимаются разминированием и позволяют не подвергать риску саперов. Затем появились боевые платформы, которые могут нести вооружение — например средства борьбы с дронами, малокалиберную артиллерию или автоматические гранатометы", — пояснил он.

Эксперт добавил, что новые роботизированные системы позволяют решать задачи, которые ранее выполняли непосредственно штурмовые подразделения. По его словам, применение дистанционно управляемых платформ может существенно снизить риски для бойцов при атаке укрепленных позиций.

"Появились и платформы, которые могут оснащаться переносным огнеметным комплексом "Шмель". Это давно известное и эффективное оружие, которое эффективно используется при штурме укреплений и огневых точек. Когда такая роботизированная площадка работает на удалении под управлением оператора и несет несколько огнеметов, она может поражать огневые точки противника, не подвергая опасности наших штурмовиков", — отметил специалист.

Дандыкин также подчеркнул, что развитие подобных систем является частью общего технологического процесса на поле боя. Он добавил, что аналогичные направления развивает и противник, однако российская сторона, по его словам, имеет преимущества в области огнеметных систем и их эффективности.