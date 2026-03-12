Военный потенциал Ирана встревожил Запад: главный просчет США и Израиля уже не скрыть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Заявления о военных преимуществах Ирана над США и Израилем связаны не с реальным превосходством Тегерана, а с попыткой объяснить просчеты западных разведслужб, которые недооценили военный потенциал страны. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Армия США
Фото: commons.wikimedia.org by Elisha Dawkins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Армия США

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала заявил, что войска Ирана обладают рядом объективных преимуществ перед США и Израилем и тем самым разрушают их военные планы.

Герасимов считает, что заявления о военных преимуществах Ирана над США и Израилем появились как попытка объяснить просчеты западных разведслужб. По его мнению, изначально делалась ставка на быстрый сценарий смены власти в стране, однако этот расчет не оправдался.

"Никаких преимуществ у Ирана нет. Просто американская разведка просчиталась в оценке военного потенциала страны. Ставка была сделана на быстрый блицкриг — предполагалось, что верхушку власти уберут и к управлению придут либо нужные люди, либо так называемые демократические силы. Но этого не произошло, и это оказался серьезный просчет как американской, так и израильской разведки", — отметил он.

Эксперт также предположил, что на решения американского руководства могли повлиять предыдущие операции США в других странах. По его словам, подобный опыт мог сформировать у Вашингтона ощущение, что сценарии быстрой смены власти можно реализовать и в других государствах.

"Сейчас на президенте США Дональде Трампе, по сути, лежит так называемое проклятие экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь идет о ситуации в Венесуэле, где операция была проведена очень быстро: там купили ключевых людей и в итоге сместили президента страны. После этого у Трампа могло возникнуть ощущение, что подобные сценарии можно так же быстро реализовать и в других государствах", — пояснил Герасимов.

Он добавил, что дальнейшее развитие конфликта во многом будет зависеть от международной поддержки Ирана. По мнению аналитика, при наличии помощи со стороны крупных государств Тегеран способен удерживать свои позиции в течение длительного времени.

"Иран сможет продержаться, если будет поддержка со стороны России и Китая. Россия уже официально заявляет о поддержке, а Китай постепенно начинает ее оказывать. Если бы такой поддержки не было, Ирану было бы гораздо сложнее удержаться. При нынешней ситуации конфликт может затянуться примерно на полтора года", — заключил Герасимов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Военный потенциал Ирана встревожил Запад: главный просчет США и Израиля уже не скрыть
