Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджет перестает хрипеть от тарифов: шкала скидок на ЖКХ набирает обороты в Хабаровском крае
Китай внимательно смотрит на чужие войны: Пекин готовится к своему главному экзамену
Пески меняют гардероб: Сахара покрылась белым снегом, нарушая все привычные законы климата
Комфорт без ржавчины: в Зашекснинском районе решили вопрос с надежностью подачи воды
Туман над Авачинской бухтой глушит сигналы: проводные таксофоны выводят Камчатку из цифрового штиля
Сопки дерзят Москве: аэропорт Владивостока попал под удар ФАС за монопольные накрутки на заправки
Кузбасс шлёт чёрное золото на Север: теплоход Омолон закладывает угольный резерв Магаданской ТЭЦ
Юрий Грымов: Хочу следовать за Чеховым шаг в шаг, слово в слово
Белый флаг над танкерами: Вашингтон легализовал операции с российской нефтью, застрявшей в океанах

Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику

Силовые структуры » Военные новости

Операторы российских беспилотников и пункты управления дронами стали одной из приоритетных целей для ВСУ, поскольку именно удары БПЛА наносят украинской армии наибольшие потери на поле боя. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Разведка ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Разведка ВСУ

Липовой отметил, что в последние годы беспилотники стали одним из ключевых инструментов ведения боевых действий. По его словам, именно дроны позволяют наносить точечные удары и вести разведку без прямого контакта с противником, поэтому их роль на фронте постоянно растет. В связи с этим противоборствующие стороны стремятся прежде всего вывести из строя инфраструктуру управления такими системами.

"Ежесуточный анализ потерь в зоне специальной военной операции ведется как с российской стороны, так и со стороны киевского режима. Аналитика показывает, что максимальные потери ВСУ на сегодняшний день связаны именно с ударами беспилотников. Поэтому появляется желание вычислить пункты принятия решений и управления дронами и объявить на них охоту, уничтожая их в первую очередь", — отметил Липовой.

Эксперт добавил, что сейчас на фронте фактически сформировался новый тип противостояния, где важную роль играет технологическое превосходство. По его словам, большое значение имеет не только количество беспилотников, но и уровень подготовки операторов, а также эффективность самих аппаратов. Именно поэтому стороны стараются лишить противника наиболее результативных средств ведения боя.

"Сегодня идет война высокоточного оружия, фактически бесконтактная война беспилотников. Основная борьба происходит именно в этой сфере, и преимущество получает тот, кто лучше владеет этими технологиями и умеет эффективно применять их на поле боя. На сегодняшний день применение беспилотников у сторон примерно на равных, однако мы находимся на шаг впереди, поскольку у нас более подготовленные операторы и более эффективные сами беспилотные аппараты", — заключил Липовой.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Садоводство, цветоводство
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Горячие точки
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Красота и стиль
Одежда выдаёт возраст раньше паспорта: 5 вещей, которые отправляют стиль на пенсию
Популярное
Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США

Бывший аналитик ЦРУ раскрывает, как простая география и тактика перегрузки обнажают трещины в мифе о непробиваемом технологическом превосходстве Запада на Ближнем Востоке.

Вашингтон в темноте: почему иранский гамбит обнулил стратегию США
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Салонные процедуры уходят в сторону: густые брови возвращает смесь из трёх капель
Стальной дракон просыпается: почему Китай уже выиграл войну на море, пока Запад рисует красивые корабли
Оман перехватывает лидерство на Ближнем Востоке, поддержав Иран и бросая вызов Вашингтону Любовь Степушова Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас Олег Артюков Броня, V8 и роскошь: почему российский Т-98 Комбат сравнивают с танком Сергей Милешкин
Сводка с фронта: освобождение Гришина открывает новые перспективы для наступления ВС РФ
Финляндия считает потери: закрытая граница множит беды от глобального дефицита топлива
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Горящие танкеры превращают залив в огненный барьер: нефть Brent пробивает отметку в $100 за баррель
Последние материалы
Тайга смыкает сопки в кольцо: льготы на авиацию в Якутии выводят участников СВО из транспортной ловушки
Туман над Авачинской бухтой глушит сигналы: проводные таксофоны выводят Камчатку из цифрового штиля
Сопки дерзят Москве: аэропорт Владивостока попал под удар ФАС за монопольные накрутки на заправки
Кузбасс шлёт чёрное золото на Север: теплоход Омолон закладывает угольный резерв Магаданской ТЭЦ
Юрий Грымов: Хочу следовать за Чеховым шаг в шаг, слово в слово
Белый флаг над танкерами: Вашингтон легализовал операции с российской нефтью, застрявшей в океанах
Задонск сделал ставку на почту — город неожиданно стал магнитом для путешественников
Больше детей — выше приоритет: в Архангельской области раскрыли детали обновленной системы социальных выплат
Нефть будет дорогой ещё долго, даже если атаки на Иран прекратятся прямо сейчас
Зелёная губка тянет дом на дно: одна простая хитрость очищает крышу от мха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.