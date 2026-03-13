Дроны вывели на чистую воду главный страх Киева: большие потери вынудили ВСУ сменить тактику

Операторы российских беспилотников и пункты управления дронами стали одной из приоритетных целей для ВСУ, поскольку именно удары БПЛА наносят украинской армии наибольшие потери на поле боя. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Разведка ВСУ

Липовой отметил, что в последние годы беспилотники стали одним из ключевых инструментов ведения боевых действий. По его словам, именно дроны позволяют наносить точечные удары и вести разведку без прямого контакта с противником, поэтому их роль на фронте постоянно растет. В связи с этим противоборствующие стороны стремятся прежде всего вывести из строя инфраструктуру управления такими системами.

"Ежесуточный анализ потерь в зоне специальной военной операции ведется как с российской стороны, так и со стороны киевского режима. Аналитика показывает, что максимальные потери ВСУ на сегодняшний день связаны именно с ударами беспилотников. Поэтому появляется желание вычислить пункты принятия решений и управления дронами и объявить на них охоту, уничтожая их в первую очередь", — отметил Липовой.

Эксперт добавил, что сейчас на фронте фактически сформировался новый тип противостояния, где важную роль играет технологическое превосходство. По его словам, большое значение имеет не только количество беспилотников, но и уровень подготовки операторов, а также эффективность самих аппаратов. Именно поэтому стороны стараются лишить противника наиболее результативных средств ведения боя.

"Сегодня идет война высокоточного оружия, фактически бесконтактная война беспилотников. Основная борьба происходит именно в этой сфере, и преимущество получает тот, кто лучше владеет этими технологиями и умеет эффективно применять их на поле боя. На сегодняшний день применение беспилотников у сторон примерно на равных, однако мы находимся на шаг впереди, поскольку у нас более подготовленные операторы и более эффективные сами беспилотные аппараты", — заключил Липовой.