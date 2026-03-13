Китай внимательно смотрит на чужие войны: Пекин готовится к своему главному экзамену

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Китай использует нынешние войны как возможность изучить современные боевые действия и подготовиться к возможным будущим конфликтам, считает журналист-международник, иранист, специалист по Ближнему Востоку Аббас Джума. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал осторожную позицию Пекина в конфликте вокруг Ирана. 

Истребитель J-20 ВВС Китая
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Истребитель J-20 ВВС Китая

Джума отметил, что Китай действует предельно осторожно, но при этом внимательно отслеживает развитие крупных военных конфликтов. По его словам, для Пекина это не только внешнеполитический кризис, но и возможность изучить современную войну, оценить слабости противников и скорректировать собственную подготовку.

"Это цинично звучит, но китайцы очень внимательно следят и за ходом проведения специальной военной операции. Если они все-таки понимают, что рано или поздно до них доберутся, то сейчас у них есть уникальная возможность посмотреть, поучиться, сделать выводы, подготовиться перед сдачей экзаменов очень сложных", — отметил Джума.

Он подчеркнул, что нынешние войны Пекин рассматривает и как фактор ослабления противника, и как источник практических выводов для собственной военной стратегии. Эксперт считает, что китайская сторона делает ставку на выжидательную линию, одновременно анализируя, какое оружие необходимо накапливать и к каким сценариям следует готовиться.

Полная запись разговора с Аббасом Джумой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
