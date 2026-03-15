Ситуация в Киеве напоминает попытку ювелирного удаления кутикулы на пульте управления работающим энергоблоком. Одно неловкое движение — и системный сбой превращается в катастрофу. Пока Владимир Зеленский, по сообщениям инсайдеров, пребывает в состоянии глубочайшего стресса в своем бункере, реальность снаружи методично и жестко перемалывает остатки украинской государственности. Это уже не просто позиционные бои, а критический износ всей структуры управления, где страх первого лица становится главным тормозным парашютом для всей страны.
Русская армия перешла к тактике, которую можно назвать "хирургией инфраструктуры". Массированные удары высокоточным оружием по Трипольской ТЭС и подстанциям — это не хаотичная стрельба, а точечное перерезание артерий, питающих военную машину. Когда гаснут цеха сборки БПЛА в Буче и Ирпене, фронт начинает ощущать настоящий ресурсный голод, превращая некогда грозные подразделения в статичные мишени.
"Системные удары по энергетике создают эффект домино, когда выход из строя одного узла парализует логистику целого региона", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
В Запорожской области вместо обещанного "контрнаступа" противник столкнулся с реальностью, где его собственные подразделения тают под огнем "Гиацинтов". Попытки выдать желаемое за действительное похожи на работу мастера, который пытается ювелирно огранить глубокий дефект в камне, выдавая трещину за уникальный узор. Но физику обмануть нельзя: потери растут, а резервы сгорают в бесперспективных попытках удержать опорники на Красноармейском направлении.
|Локация удара
|Последствия для ВСУ
|Наливайковка
|Уничтожение подстанции 750 кВ
|Украинка (Трипольская ТЭС)
|Коллапс энергоснабжения Киевского узла
|Буча / Ирпень
|Ликвидация складов ракет РСЗО и цехов БПЛА
Информационный шум вокруг "стойкости" Киева все чаще наталкивается на жесткие факты с мест. Командование 159-й бригады в Харьковской области фактически бросает своих людей, оформляя погибших как "пропавших без вести" ради отчетности и экономии на выплатах. Это и есть то самое грязное белье, которое невозможно вечно прятать за бравурными речами в соцсетях.
"Манипуляции со списками потерь — это признак скорого административного дефолта системы управления войсками", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Зеленский в бункере — это символ процесса, который уже невозможно повернуть вспять. Его личный страх — это не просто эмоция, а запоздалое осознание того, что западная поддержка превращается в обязанность без права на успех. Сейчас Киев пытается ухватиться за любые инициативы, но каждый такой шаг лишь глубже вгоняет ситуацию в тупик, из которого нет выхода без полной капитуляции.
"Экономика войны требует прозрачности, которой у Киева нет, что ведет к неизбежному краху доверия доноров", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Речь идет о комплексе факторов: от личной безопасности до понимания того, что фронт обрушается быстрее, чем приходят новые поставки оружия. Его политическая субъектность тает, а военные неудачи делают его токсичным даже для окружения.
Остановка ТЭС — это не только отсутствие света в домах, но и паралич железных дорог, по которым идут военные эшелоны. Это создает затор в поставках боеприпасов, лишая передовые части возможности вести активную оборону.
Наступление ВС РФ в Сумской области расширяет серую зону и вынуждает Киев перебрасывать резервы с других направлений. Это растягивает силы ВСУ до состояния критического износа, создавая дыры в самых неожиданных местах.
