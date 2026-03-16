Войска России приближаются к охвату главного укрепрайона ВСУ в ДНР: фронт может измениться

Славянско-Краматорская агломерация остается последним крупным укрепленным районом ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, поэтому ее охват может создать условия для изоляции украинской группировки и дальнейшего разгрома. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, герой России, участник войны в Афганистане Рустем Клупов.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к охвату Славянско-Краматорской агломерации.

Клупов пояснил, что перед российскими войсками стоит задача освобождения всей территории Луганской и Донецкой народных республик. По его словам, Славянск и Краматорск фактически остаются последним крупным укрепленным районом украинских сил в ДНР.

"Славянско-Краматорская группировка — это фактически последняя крупная крепость ВСУ на территории Донецкой республики. Сейчас часть ударов наносится непосредственно в направлении Славянска, Краматорска и Дружковки, которая находится южнее, а другой частью сил осуществляется охват этой территории. В целом перед войсками Российской Федерации стоит задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, — освобождение всей территории Луганской и Донецкой республик", — сказал он.

Эксперт объяснил, что охват агломерации имеет прежде всего оперативное значение. По его словам, такие действия позволяют постепенно изолировать район боевых действий, ограничить логистику противника и создать условия, при которых украинские подразделения окажутся в крайне сложной ситуации с обеспечением и маневром.

"Смысл таких действий заключается в том, чтобы изолировать район боевых действий и лишить украинские войска возможности нормально снабжаться. Речь идет прежде всего о боеприпасах, технике, возможностях подвоза резервов. Когда группировка оказывается в таких условиях, создаются предпосылки для ее окружения и последующего разгрома. После выполнения этой задачи Верховный Главнокомандующий сможет уточнить дальнейшие направления наступления", — добавил Клупов.

Он отметил, что на текущем этапе динамика боевых действий частично зависит от сезонных условий. По его словам, весенний период традиционно осложняет активные наступательные операции на отдельных участках фронта, что может временно снижать темпы продвижения.

"Сейчас из-за весеннего периода темпы наступления на некоторых направлениях замедлились. Но инициативу мы сохраняем. Украинские войска пытаются наносить контрудары, в том числе на границе Днепропетровской и Запорожской областей, а также под Купянском и Харьковом, однако эти атаки отражаются. Думаю, что после формирования дополнительных резервов и их укомплектования уже с конца апреля — мая наступление с нашей стороны будет активизировано", — заключил военный эксперт.