Киев нацелился на Черное море: за громкими планами скрылась неудобная правда

Заявления Киева о планах установить контроль над Черным морем в ближайшие годы являются частью информационной стратегии и не отражают реальных военных возможностей Украины. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности, военный аналитик Игорь Герасимов.

Герасимов отметил, что подобные заявления следует рассматривать как элемент информационного воздействия, направленного в том числе на внутреннюю аудиторию. Он указал, что такие высказывания не подкреплены реальными возможностями и не отражают текущую ситуацию. По его словам, подобная риторика используется для создания иллюзии контроля и демонстрации уверенности.

"Это один из элементов гибридной войны, когда происходит обман собственного населения. Создается ощущение силы и контроля, хотя на практике это не соответствует действительности. Подобные заявления направлены на демонстрацию уверенности и формирование нужного восприятия ситуации. В том числе это попытка показать определенную браваду и повлиять на общественное мнение. Это делается для того, чтобы поддерживать нужный фон внутри страны", — отметил Герасимов.

Он добавил, что положение Украины напрямую связано с действиями США и общей ситуацией вокруг их внешней политики. Эксперт отметил, что на фоне конфликта с Ираном становятся заметны ограничения возможностей Вашингтона, в том числе в обеспечении контроля над ключевыми регионами и логистикой. По его словам, это отражается и на Украине, которая зависит от внешней поддержки и не обладает достаточными ресурсами для самостоятельного решения подобных задач.

"Если даже США сталкиваются с ограничениями и не могут полностью контролировать ситуацию в ключевых регионах, мы видим признаки слабости и снижение возможностей, которые раньше считались безусловными, говорить о возможностях Украины тем более не приходится. При этом значительная часть помощи на Украине разворовывается, из-за чего ресурсы не доходят до реальных задач. В результате страна не может выстроить эффективную систему и реализовать подобные цели", — заключил военный аналитик.