Спящий снаряд из 40-х проснулся: боеприпас М-13 под Смоленском ликвидировали профессионально
Трамп пророчит отставку Макрона: что на самом деле стоит за словами президента США
Больше никаких сквозняков: вологодские эти школы и детские сады ждут масштабные перемены в 2026 году
Экономика Вологды расцветает на фоне проблем: рост и падение в ключевых отраслях города
Объем мяса вышел за биологические рамки: Россельхознадзор блокирует продажу печени из Свердловской области
Квитанции худеют внезапно: УФАС в Нижегородской области принудило тепловиков пересмотреть завышенные расценки
Золушка оживает на сцене: волшебство, которое заставит поверить в чудеса
Диплом без долгов: в Вологодской области запускают масштабную программу подготовки кадров
Французский замок раздора: Брэд Питт наносит удар по тайным сделкам Анджелины Джоли

Крепости уходят в прошлое: события под Славянском становятся главной темой СВО

Силовые структуры » Военные новости
Линия фронтав зоне СВО стремительно сдвигается к крупным городам, заставляя командование противника лихорадочно перебрасывать резервы в надежде удержать высоты.

Российские войска развивают наступление на запад от Северска, стремясь взять под контроль Николаевку, Славянск и Краматорск.

Как пишет западный OSINT-ресурс AMKMapping, это "чрезвычайно опасно для Украины".

ВС РФ давят на Славянск ( схема)
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
ВС РФ давят на Славянск ( схема)

"Это самый критический фронт для Украины в настоящее время. После захвата города-крепости Северск и окружающих его сильно укрепленных районов, Россия смогла захватить большинство сильно укрепленных районов к западу от Северска, которые удерживались почти 4 года", — пишет автор.

Успех российской армии обеспечен действиями на противоположном берегу реки Северский Донец в соседнем секторе города Красный Лиман и наличием крупных логистических узлов (Северодонецк, а теперь и Северск). Артиллерийские снаряды теперь впервые попадают в восточные пригороды Краматорска, а БПЛА свободно летают над Славянском и Краматорском, вынуждая Украину строить противодронные сети на городских улицах и логистических маршрутах.

На этом фоне, по данным упомянутого Telegram-канала, подразделения 425-го штурмового полка Украины "Скала" были передислоцированы в направлении Славянска-Рай-Александровки в попытке замедлить быстрое продвижение России в этом секторе. Автор добавляет, что цель Украины, вероятно, состоит в том, чтобы остановить продвижение ВС России до того, как они смогут захватить оставшиеся тактические высоты и "старые" укрепления к востоку от канала Северский Донец и Николаевки.

Минобороны РФ официально объявило об освобождении села Каленики на славянском направлении. Российский Telegram-канал "Шёпот фронта" подтверждает, что ВС РФ прорвались между Рай-Александровкой и Кривой Лукой, освободив Каленики, которые являются одним из ключевых опорных пунктов ВСУ на этом направлении. За Калениками начинается свободная от долговременных укреплений ВСУ зона, идущая почти до Николаевки ( см. схему), которая фактически является пригородом Славянска.  Кроме того, можно будет продвигаться между Кривой Лукой и Пискуновкой — двумя важными для противника населенными пунктами, расположенными на высотах. Если удастся прорваться здесь, то можно обеспечить "окружение по реке" частей ВСУ в Кривой Луке, что сильно упростит предстоящий штурм Славянска.

Южнее продвижение на Славянск идёт вдоль трассы М03 (Харьков — Славянск — Донецк), которая остаётся основной логистической артерией для украинской группировки в районе Краматорска и Славянска. Бои идут за населённые пункты Вторая Фёдоровка, Миньковка, Никифоровка.

В целом расстояние от линии фронта до Славянска составляет около 17-20 км.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Точка зрения
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Садоводство, цветоводство
Устали белить деревья весной? Есть простое решение, которое сделает ваши саженцы здоровыми
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Новости Украины
Ловушка из украинского роя БПЛА не сработала: системы перехвата экономят ресурс для более крупных целей
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Неудобные вопросы в казармах: что скрывается за пророссийскими настроениями в Польше Любовь Степушова Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать Олег Артюков
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Последние материалы
Скот под огнём и сёла в страхе: что на самом деле происходит в Новосибирской области
Голая кожа и узлы: 5 юбок-убийц 2026 года, которые должны быть в шкафу у каждой иконы стиля
Как поражение Ирана повлияет на позиции Москвы в мире
Стеклянные стены перестали быть прозрачными: чиновники Архангельска меняют правила отчетности
Список исчезнувших растёт: 9 китайских кроссоверов уже покинули Россию
Ближний Восток кипит — а российская казна тяжелеет: нефтяные котировки готовят бюджетный прорыв
Рубль теряет позиции: валюта под давлением сразу нескольких факторов
Мираж удачи развеялся: элитная группа разведки попала в фатальный огневой мешок под Сумами
Глоток воды становится роковым: почему при резком недомогании стакан в руке несёт смертельную угрозу
Выборы пройдут — тарифы изменятся: жители Поморья могут столкнутся с неприятным сюрпризом в квитанциях
