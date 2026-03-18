Как пишет западный OSINT-ресурс AMKMapping, это "чрезвычайно опасно для Украины".

Фото: Карты Google by Pravda.Ru ВС РФ давят на Славянск ( схема)

"Это самый критический фронт для Украины в настоящее время. После захвата города-крепости Северск и окружающих его сильно укрепленных районов, Россия смогла захватить большинство сильно укрепленных районов к западу от Северска, которые удерживались почти 4 года", — пишет автор.

Успех российской армии обеспечен действиями на противоположном берегу реки Северский Донец в соседнем секторе города Красный Лиман и наличием крупных логистических узлов (Северодонецк, а теперь и Северск). Артиллерийские снаряды теперь впервые попадают в восточные пригороды Краматорска, а БПЛА свободно летают над Славянском и Краматорском, вынуждая Украину строить противодронные сети на городских улицах и логистических маршрутах.

На этом фоне, по данным упомянутого Telegram-канала, подразделения 425-го штурмового полка Украины "Скала" были передислоцированы в направлении Славянска-Рай-Александровки в попытке замедлить быстрое продвижение России в этом секторе. Автор добавляет, что цель Украины, вероятно, состоит в том, чтобы остановить продвижение ВС России до того, как они смогут захватить оставшиеся тактические высоты и "старые" укрепления к востоку от канала Северский Донец и Николаевки.

Минобороны РФ официально объявило об освобождении села Каленики на славянском направлении. Российский Telegram-канал "Шёпот фронта" подтверждает, что ВС РФ прорвались между Рай-Александровкой и Кривой Лукой, освободив Каленики, которые являются одним из ключевых опорных пунктов ВСУ на этом направлении. За Калениками начинается свободная от долговременных укреплений ВСУ зона, идущая почти до Николаевки ( см. схему), которая фактически является пригородом Славянска. Кроме того, можно будет продвигаться между Кривой Лукой и Пискуновкой — двумя важными для противника населенными пунктами, расположенными на высотах. Если удастся прорваться здесь, то можно обеспечить "окружение по реке" частей ВСУ в Кривой Луке, что сильно упростит предстоящий штурм Славянска.

Южнее продвижение на Славянск идёт вдоль трассы М03 (Харьков — Славянск — Донецк), которая остаётся основной логистической артерией для украинской группировки в районе Краматорска и Славянска. Бои идут за населённые пункты Вторая Фёдоровка, Миньковка, Никифоровка.

В целом расстояние от линии фронта до Славянска составляет около 17-20 км.