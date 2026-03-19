Запрос Пентагона на астрономическую сумму на войну с Ираном шокировал конгрессменов

Силовые структуры » Военные новости

Пентагон направил в Белый дом запрос на более $200 млрд для борьбы с Ираном. Эксперты предупреждают, что Конгресс вряд ли одобрит такую сумму.

По данным The Washington Post, деньги предназначены не только для операций воздушного характера, но и для срочного наращивания производства боеприпасов и критического вооружения, истраченного за последние недели ударов американских и израильских сил (Интервью Джо Кента).

Запрос провоцирует политическую борьбу, лидер демократов в Палате Хаким Джеффрис уже раскритиковал идею дополнительного финансирования:

«Какая наглость у этих экстремистов — говорить о дополнительном финансировании войны, которую мы даже ещё не санкционировали».

Аналитики отмечают, что $200 млрд превышают текущие расходы на воздушные удары, но для полноценной наземной операции нужны гораздо большие ресурсы и логистика (о планах высадки десанта, проблемы с авианосцем).

  • Цели финансирования
  • Политический риск
  • Военно-экономическая оценка
Эксперты:
Дмитрий Соколов, военный аналитик: $200 млрд достаточно для масштабной аммуниции, но не для длительной наземной кампании. Анна Морозова, эксперт по логистике: Основная доля уйдет на производство ракет, боеприпасов и резервные склады. Игорь Левин, экономист обороны: Финансирование закроет пробелы краткосрочно; расходы на оккупацию — другое измерение.
Задача Оценка $200 млрд
Пополнение боекомплекта Возможно
Долговременная наземная операция Вряд ли

Европейские союзники и экономические риски уже проявляются в сигналах из Берлина и Брюсселя: возможные перебои в логистике и сельском хозяйстве при эскалации (последствия для экономики Германии, миссии ЕС в Ормузском проливе).

Главный вызов — пройти Конгресс и поддержать производство без долговременной стратегии.

Политические торги выйдут за рамки бюджета: уже обсуждаются альтернативы и давление на союзников (ультиматумы Вашингтона, влияние бюджетных скандалов в Европе).

Много ли это $200 млрд? Достаточно для интенсивной воздушной кампании и пополнения боеприпасов, но недостаточно для долгой наземной операции и оккупации Ирана.

Вывод: запрос отражает приоритет — механика войны (производство и запасы), а не немедленная подготовка полномасштабного наземного вторжения.
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
