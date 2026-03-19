Запрос Пентагона на астрономическую сумму на войну с Ираном шокировал конгрессменов

Пентагон направил в Белый дом запрос на более $200 млрд для борьбы с Ираном. Эксперты предупреждают, что Конгресс вряд ли одобрит такую сумму.
По данным The Washington Post, деньги предназначены не только для операций воздушного характера, но и для срочного наращивания производства боеприпасов и критического вооружения, истраченного за последние недели ударов американских и израильских сил (Интервью Джо Кента).
Запрос провоцирует политическую борьбу, лидер демократов в Палате Хаким Джеффрис уже раскритиковал идею дополнительного финансирования:
«Какая наглость у этих экстремистов — говорить о дополнительном финансировании войны, которую мы даже ещё не санкционировали».
Аналитики отмечают, что $200 млрд превышают текущие расходы на воздушные удары, но для полноценной наземной операции нужны гораздо большие ресурсы и логистика (о планах высадки десанта, проблемы с авианосцем).
- Цели финансирования
- Политический риск
- Военно-экономическая оценка
|Задача
|Оценка $200 млрд
|Пополнение боекомплекта
|Возможно
|Долговременная наземная операция
|Вряд ли
Европейские союзники и экономические риски уже проявляются в сигналах из Берлина и Брюсселя: возможные перебои в логистике и сельском хозяйстве при эскалации (последствия для экономики Германии, миссии ЕС в Ормузском проливе).Главный вызов — пройти Конгресс и поддержать производство без долговременной стратегии.
Политические торги выйдут за рамки бюджета: уже обсуждаются альтернативы и давление на союзников (ультиматумы Вашингтона, влияние бюджетных скандалов в Европе).
Много ли это $200 млрд? Достаточно для интенсивной воздушной кампании и пополнения боеприпасов, но недостаточно для долгой наземной операции и оккупации Ирана.Вывод: запрос отражает приоритет — механика войны (производство и запасы), а не немедленная подготовка полномасштабного наземного вторжения.