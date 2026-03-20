Ким Чен Ыну представили новый танк, который претендует на звание самого неуязвимого от ударов БПЛА

Северная Корея продемонстрировала танк, который перехватывает 100% атак ракет и дронов. Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился на нём вместе с дочерью.

Центральное телеграфное агентство КНДР (KCNA) сообщило о новой бронемашине, "способной отражать ракеты и беспилотники", и показало кадры, где Ким Чен Ын едет на танке с дочерью Ким Чжу Э. Сообщается, что 7 лет ушло на разработку ключевой технологии новейшего танкостроения. Для повышения выживаемости танка был разработан и внедрен ряд уникальных технологий и применена "мобильная комплексная защитная система, способная с высокой точностью надежно уничтожить разные воздушные цели, такие, как атакующие противотанковые управляемые ракеты разных моделей, БПЛА."

Ким Чен Ын высоко оценил учения, которые стали максимально приближенными к войне, и сказал, что армия "должна непрестанно приподнять боевой дух без малейшего расслабления, чтобы добиться стремительных успехов в подготовке к войне".

Южнокорейская разведка видит в появлении дочери шаг по подготовке к возможной передаче власти. Профессор Лим Ыль Чхоль связывает это с формированием образа "воина и полководца".