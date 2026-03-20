Ким Чен Ыну представили новый танк, который претендует на звание самого неуязвимого от ударов БПЛА

Северная Корея продемонстрировала танк, который перехватывает 100% атак ракет и дронов. Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился на нём вместе с дочерью.
Ким Чен Ын высоко оценил учения, которые стали максимально приближенными к войне, и сказал, что армия "должна непрестанно приподнять боевой дух без малейшего расслабления, чтобы добиться стремительных успехов в подготовке к войне".
Южнокорейская разведка видит в появлении дочери шаг по подготовке к возможной передаче власти. Профессор Лим Ыль Чхоль связывает это с формированием образа "воина и полководца".
Появление "противодронного" танка вписывается в тренд активной интеграции ПВО в бронетехнику, отмечают аналитики на фоне уроков об уязвимости авиации.Лим Ыль Чхоль - профессор Института дальневосточных исследований Университета Кённам считает, что появление Ким Джу Э "выходит за рамки роли простого наблюдателя, её вовлекают в военный образ". Чон Санг Хо - военный аналитик из Сеула сказал, что "заявленные 100% перехвата выглядят политическим заявлением, реальные тесты в боевых условиях иные". Анна Ким - эксперт по ПВО отметила, что "интеграция РЛС и средств подавления дронов возможна, но требует логистики и связи — слабые места у КНДР". Заявленные возможности:
|Перехват
|100% (KCNA)
|Целевая роль
|Защита от БПЛА/ПТРК
Материал тесно связан с региональными рисками и энергобезопасностью, упоминавшимися в недавних материалах: экономические последствия ближневосточной эскалации и запреты на удары по энергетической инфраструктуре в дипломатическом ключе.Новая демонстрация — часть комплекса сигналов власти: отличная техника и династическая трансляция власти.