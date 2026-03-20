Такси строгого режима: во Владивостоке миграционный запрет 2026 года начали исполнять вручную
Символа независимости не получилось: УПЦ КП умрёт вместе со смертью Филарета
Любовь за бюджетный счет: в Магадане прокуратура вскрыла схему обогащения главврача и его супруги
Маникюр по секундомеру: в Находке бьюти-мастеров заставят пилить ногти строго по ГОСТу
Роллы с сюрпризом: провокационная доставка в Благовещенске накормила клиентов кишечной палочкой
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет умер на Украине в 97 лет
Дрова для бабушек — миллионы в карман: в Приамурье осудили лесную банду за вырубку амурского леса
Материнство на пределе: программа поддержки в Сыктывкаре помогает вернуть душевное равновесие
Семнадцать миллионов в сугроб: Магадан спасают от снежного плена инъекцией из бюджета

Ким Чен Ыну представили новый танк, который претендует на звание самого неуязвимого от ударов БПЛА

Силовые структуры » Военные новости

Северная Корея продемонстрировала танк, который перехватывает 100% атак ракет и дронов. Лидер КНДР Ким Чен Ын прокатился на нём вместе с дочерью.

Фото: https://www.kcna.kp/ru/
Центральное телеграфное агентство КНДР (KCNA) сообщило о новой бронемашине, "способной отражать ракеты и беспилотники", и показало кадры, где Ким Чен Ын едет на танке с дочерью Ким Чжу Э. Сообщается, что 7 лет ушло на разработку ключевой технологии новейшего танкостроения. Для повышения выживаемости танка был разработан и внедрен ряд уникальных технологий и применена "мобильная комплексная защитная система, способная с высокой точностью надежно уничтожить разные воздушные цели, такие, как атакующие противотанковые управляемые ракеты разных моделей, БПЛА."

Ким Чен Ын высоко оценил учения, которые стали максимально приближенными к войне, и сказал, что армия "должна непрестанно приподнять боевой дух без малейшего расслабления, чтобы добиться стремительных успехов в подготовке к войне".

Южнокорейская разведка видит в появлении дочери шаг по подготовке к возможной передаче власти. Профессор Лим Ыль Чхоль связывает это с формированием образа "воина и полководца".

Появление "противодронного" танка вписывается в тренд активной интеграции ПВО в бронетехнику, отмечают аналитики на фоне уроков об уязвимости авиации.

Лим Ыль Чхоль - профессор Института дальневосточных исследований Университета Кённам считает, что появление Ким Джу Э "выходит за рамки роли простого наблюдателя, её вовлекают в военный образ". Чон Санг Хо - военный аналитик из Сеула сказал, что "заявленные 100% перехвата выглядят политическим заявлением, реальные тесты в боевых условиях иные". Анна Ким - эксперт по ПВО отметила, что "интеграция РЛС и средств подавления дронов возможна, но требует логистики и связи — слабые места у КНДР". Заявленные возможности:
Перехват 100% (KCNA)
Целевая роль Защита от БПЛА/ПТРК
Критический вопрос: подтвердят ли независимые источники эффективность системы в бою?

Материал тесно связан с региональными рисками и энергобезопасностью, упоминавшимися в недавних материалах: экономические последствия ближневосточной эскалации и запреты на удары по энергетической инфраструктуре в дипломатическом ключе.

Новая демонстрация — часть комплекса сигналов власти: отличная техника и династическая трансляция власти.
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Садоводство, цветоводство
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Мир. Новости мира
Джунгли позвали украинских наемников: экспортёры хаоса пытаются превратить Азию в полигон для апробации технологий
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Соседи будут заглядываться: 7 кустарников, которые превращают сад в цветущий рай
Популярное
Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод

Удивительные метаморфозы, которые происходят с вашей смородиной весной, могут удивить, если не пропустить важные моменты.

Смородина размером с виноград: один мартовский трюк, который заставит кусты ломиться от ягод
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Карибский мат в два хода: российский флот превращает зону влияния Трампа в свободный коридор
Седьмая печать сорвана: планетарная броня Земли дала трещину в самом неожиданном месте
Дом выглядит дорого без лишних затрат: чем обшить фасад, чтобы соседи завидовали
Бейрут трясёт от взрывов: разрушенный дом стал символом новой реальности Анхар Кочнева Евросоюз выставил условия Украине: что на самом деле хотят получить в Брюсселе Андрей Николаев Дефицит СПГ может стать более серьёзной проблемой, чем нехватка нефти Олег Артюков
Утро будущих учителей превратилось в тревогу: корпуса МПГУ эвакуировали после анонимных угроз минирования
Мартовская ловушка для дачника: эти ошибки в начале сезона обходятся дороже самого урожая
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Весна-2026 возвращает моду 90-х: 3 тренда, без которых образ выглядит устаревшим
Последние материалы
Не повторяйте чужих ошибок: как выбрать первую машину и не разочароваться
Прощай, мошенник — привет, ростовщик: курские киберпреступники ушли в тень, уступив место МФО
Ким Чен Ыну представили новый танк, который претендует на звание самого неуязвимого от ударов БПЛА
Мост в никуда: подрядчики в НАО мастерски обвели чиновников вокруг пальца, присвоив миллионы рублей
Десять душ по пять тысяч: история о том, как фиктивное гостеприимство довело дачника до суда
Свердловская область вводит сухие дни: три даты, когда бутылки исчезнут с полок
Африканский десант в черноземье: в Липецке зафиксирована вспышка экзотической заразы
Слепой изгой под банным карнизом: тюменский птенец-воробей имитирует речь и правит подоконником
Неудовлетворенность жизнью нарастает как снежный ком: один шаг поможет выйти из тупика
Ни денег, ни работы, ни совести: в Костроме продавщицу ждет суд за серийное потрошение кассы
