Затяжная война с Ираном запустила кризис в США: элиты уже не держатся вместе

Война с Ираном уже усиливает раскол внутри американской власти и может привести к новым громким отставкам, считает политолог, американист Малек Дудаков. О внутренней ситуации в США на фоне затяжного конфликта эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru. 

Тулси Габбард
Дудаков считает, что война с Ираном уже провоцирует углубление внутреннего кризиса в США. По его словам, затяжной конфликт усиливает противоречия и в американском обществе, и в политической системе, и внутри администрации президента США Дональда Трампа.

"Мы наблюдаем серьёзный раскол и в американском обществе и в американской политике, и, конечно же, в администрации Дональда Трампа. Мы видим, что действительно затяжной конфликт пока что никак не заканчивается. Американцы несут серьёзные потери, энергокризис проявляется во всём мире и внутри Соединённых Штатов в том числе. Это идеальное условие, чтобы этот раскол усугублялся", — отметил Дудаков.

Политолог также связал происходящее с кадровыми перестановками в американской системе власти. Он указал на недавнюю отставку чиновника из сферы безопасности и допустил, что на фоне конфликта и нарастающего напряжения в Вашингтоне последуют и новые громкие увольнения.

"К последним как раз относится Тулси Габбард, глава нацразведки. Ну и её, в общем-то, ставленник Джо Кент, который недавно на днях громко хлопнул дверью и ушёл со своего поста. Я более чем уверен, что это не последняя будет такая громкая отставка" — подчеркнул Дудаков.

Полная запись разговора с Малеком Дудаковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
