Трамп резко сменил тон: ультиматум Ирану сорвался из-за одного опасного сценария

Силовые структуры » Военные новости

За внешней жесткостью президента США Дональда Трампа скрывается опасение повторить провалы прошлых американских войн, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. В эфире Pravda.Ru эксперт объяснил, почему Трамп отступил от ультиматума на фоне риска затяжной войны, потерь и политических последствий. 

Фото: commons.wikimedia.org by Bill Ingalls, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
President Trump Postlaunch Remarks (NHQ202005300037)

Васильев считает, что резкая риторика Вашингтона уперлась в реальные военные и внутриполитические ограничения. По его мнению, в Белом доме быстро увидели, что эскалация может привести не к демонстрации силы, а к затяжному конфликту с тяжелыми последствиями для американской администрации.

"Эта эскалация означает одну очень важную вещь: встаёт вопрос о наземной операции", — отметил Васильев.

Эксперт подчеркнул, что ключевой риск для президента США Дональда Трампа связан не только с боевыми действиями как таковыми, но и с неизбежными потерями, которые американское общество традиционно воспринимает особенно болезненно. Он добавил, что именно перспектива долгой войны и новых жертв делает подобный сценарий политически токсичным для любой американской администрации.

Полная запись разговора с Владимиром Васильевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
