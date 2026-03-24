Иллюзия затишья разрушена: что на самом деле происходит в зоне спецоперации сейчас

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силовые структуры » Военные новости

Разговоры о "затишье" в зоне спецоперации не соответствуют реальной ситуации на фронте, заявил военный аналитик, политолог Дмитрий Таран. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал восприятие конфликта в медиа на фоне переключения внимания мировых СМИ на Ближний Восток.

Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине
Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине

Таран считает, что впечатление о снижении интенсивности боевых действий возникло не из-за реальных изменений на фронте, а из-за смещения международной повестки. По его словам, внимание к событиям на Ближнем Востоке создало иллюзию паузы, хотя боевые действия продолжаются.

"Затишья не произошло. Идут бои и в ДНР, идут бои даже в Сумской области. При этом они не освещаются так подробно, чтобы не отвлекать англосаксов от их нового прокси-конфликта, который сформировался на Ближнем Востоке", — отметил Таран.

Как пояснил аналитик, медийная картина в этом случае не отражает обстановку на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что тезис о "затишье" связан прежде всего с тем, какие темы сейчас оказываются в центре внимания мировых СМИ.

Полная запись разговора с Дмитрием Тараном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.