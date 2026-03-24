Иллюзия затишья разрушена: что на самом деле происходит в зоне спецоперации сейчас

Разговоры о "затишье" в зоне спецоперации не соответствуют реальной ситуации на фронте, заявил военный аналитик, политолог Дмитрий Таран. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал восприятие конфликта в медиа на фоне переключения внимания мировых СМИ на Ближний Восток.

Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине

Таран считает, что впечатление о снижении интенсивности боевых действий возникло не из-за реальных изменений на фронте, а из-за смещения международной повестки. По его словам, внимание к событиям на Ближнем Востоке создало иллюзию паузы, хотя боевые действия продолжаются.

"Затишья не произошло. Идут бои и в ДНР, идут бои даже в Сумской области. При этом они не освещаются так подробно, чтобы не отвлекать англосаксов от их нового прокси-конфликта, который сформировался на Ближнем Востоке", — отметил Таран.

Как пояснил аналитик, медийная картина в этом случае не отражает обстановку на линии боевого соприкосновения. Он подчеркнул, что тезис о "затишье" связан прежде всего с тем, какие темы сейчас оказываются в центре внимания мировых СМИ.

