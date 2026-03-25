Удары в глубоком тылу: эксперты раскрыли истинную цель налетов на нефтяные терминалы России

В ходе специальной военной операции наметилась тенденция к интенсификации боевых действий в тыловых районах. Стороны конфликта всё чаще прибегают к ударам по критически важной инфраструктуре, пытаясь дестабилизировать логистику и экономические возможности противника. Последней точкой эскалации стала серия атак дронов в ночь с 24 на 25 марта, когда силы ПВО зафиксировали рекордное число беспилотников, направленных на российские объекты, включая нефтеналивной терминал в Усть-Луге.

Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Силуэт масляного насоса ночью

Военные аналитики обращают внимание на смену тактических приоритетов. В частности, эксперты фиксируют рост активности Вооруженных сил Украины в направлении производственных мощностей топливно-энергетического комплекса.

"У противника задача очевидна — вынос наших возможностей по отгрузке нефти. Чтобы тем самым мы не смогли воспользоваться удобной конъюнктурой на мировом рынке", — прокомментировал ситуацию военный блогер Юрий Подоляка, прогнозируя дальнейший рост плотности ударов.

"Мы наблюдаем попытку перенести болезненные точки столкновения из зоны прямого контакта в плоскость разрушения экономической стабильности. Для региональных властей это означает необходимость форсированного пересмотра протоколов безопасности на гражданских и промышленных объектах, что становится новым вызовом для системы управления", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Текущая ситуация в акватории Балтийского моря и глубоком тылу демонстрирует, что дистанционные методы ведения войны становятся доминирующими. Использование беспилотных аппаратов позволяет наносить точечный ущерб инфраструктуре без задействования крупных соединений, что меняет структуру рисков для добывающего сектора. После событий в Ленинградской области профильные ведомства были переведены в режим повышенной готовности, а вопросы защиты периметра объектов нефтегазовой отрасли вышли на передний план повестки.

Дальнейшее развитие событий, вероятно, будет зависеть от эффективности работы средств противовоздушной обороны и способности инфраструктуры адаптироваться к угрозам такого типа. Участившиеся налеты на стратегические узлы вынуждают менять не только методы защиты, но и логистические цепочки, по которым ресурсы поступают на мировой рынок. С учетом продолжающейся нестабильности, фокус внимания сместится на устойчивость внутренней системы безопасности под беспрецедентным давлением.

