Экзамен на выносливость для ПВО: Россия столкнулась с самой массовой атакой БПЛА с 2025 года

Ночь на 25 марта стала для российской системы ПВО экзаменом на выносливость. Киев бросил в небо над регионами почти 400 беспилотников самолетного типа — это не просто налет, а ставка на массирование, попытка "перемолоть" плотность закрытого неба. Ударная волна докатилась даже до Кронштадта и порта Усть-Луга. Подобная плотность БПЛА-атак не фиксировалась с прошлого марта, когда попытки прорвать оборону достигали показателей в несколько сотен юнитов.

Нефтяной транзит под прицелом

Ленинградская область приняла на себя удар из 56 дронов. Губернатор Александр Дрозденко подтвердил: в Усть-Луге, которая служит крупнейшим экспортным хабом нефтепродуктов, экстренно локализуют пожары. Система защиты неба работает на пределе возможностей, купируя попытки парализовать логистику сырья.

"Массированные налеты такого типа — это не попытка тактического успеха на земле, а чистая попытка дестабилизации энергетического сектора через физический износ мощностей. Они пытаются бить в узкие места логистики, где каждый день простоя стоит миллионы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по рынку нефтепродуктов Алексей Чернов.

Характеристика Показатель Общая масса БПЛА 389 единиц Экспорт через Усть-Лугу ~700 тыс. баррелей/сутки

Порты Усть-Луга и Приморск, через которые прокачиваются миллионы тонн нефти, периодически вынуждены сворачивать отгрузку. Стратегия истощения, которую выбрал Киев, переводит формат конфликта в долгосрочное противостояние, где инфраструктура становится главной мишенью.

"Любая остановка терминала — это разрыв цепочки поставок. Рынок нефти болезненно реагирует на такие новости, ведь экспортные мощности Балтики — критически важная артерия для бюджета", — отметил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Удары по городской инфраструктуре

В Кронштадте последствия ночной атаки оказались ощутимы сразу: повреждения получили жилые дома. Горожане фиксируют взрывы и вспышки — реальность дипломатических игр стремительно перемещается в спальные районы. Политические инструменты в Киеве трещат по швам, но военная машина продолжает эскалировать давление на гражданские цели.

"Когда инструменты политики перестают работать, в ход идет террор. Удары по жилым массивам — попытка посеять панику там, где фронт не справляется с задачами", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о БПЛА-атаках

Каков масштаб последней атаки по сравнению с прошлым годом?

Количество уничтоженных БПЛА (почти 400) делает этот налет самым крупным с весны 2025 года, когда фиксировались показатели около 300 аппаратов.

Почему целью выбраны порты Балтики?

Усть-Луга и Приморск обеспечивают высокую долю экспорта сырой нефти. Вывод их из строя — попытка снизить валютные поступления России.

Есть ли риск остановок экспорта на длительный срок?

Работу терминалов приостанавливали для безопасности при обнаружении активных БПЛА, однако восстановление отгрузки происходит оперативно после нормализации обстановки.

Стали ли удары по жилым домам Кронштадта системными?

Атаки на Ленинградскую область участились, однако поражение именно жилого сектора остается инструментом психологического давления со стороны ВСУ.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов, макроэкономист Артём Логинов, политолог Сергей Миронов