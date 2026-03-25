Силовые структуры » Военные новости

Российский арсенал пополнился загадочным "Изделием 30" — высокоточной ракетой, которая превращает современные системы перехвата в набор бесполезного металла. Пока Киев пытается осознать масштаб новой угрозы, аналитики из китайского издания Sohu фиксируют фундаментальный сдвиг в технологическом балансе сил. В Пекине уверены: Москва подготовила решение, против которого западные алгоритмы защиты оказались бессильны, а тишина в официальных сводках лишь подчеркивает серьезность момента

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Запуск ракет

Технологический нокаут: что такое "Изделие 30"

Новое оружие — это не просто модернизация, а смена парадигмы. Киевские эксперты прозвали разработку "младшей сестрой" Х-101. Ракета легче, дешевле в производстве и бьет на 1500 километров. Это делает конфликт на истощение максимально болезненным для украинской логистики, которая уже трещит под грузом внутренних противоречий и политического кризиса власти.

"Любое упрощение конструкции при сохранении дальности — это признак зрелости инженерной школы. Россия переводит производство "на поток", что делает каждый пуск дешевле, чем попытку его сбить", — отметил в беседе с Pravda. Ru Антон Кудрявцев.

Крах щита: почему ПВО бессильна

Тактическая авиация становится для "Изделия 30" идеальной платформой. В отличие от тяжелых стратегических носителей, истребители и бомбардировщики тактического звена проще рассредоточить по аэродромам. Противнику невозможно вычислить, какой именно борт несет смертоносный груз. Пока системы перехвата пытаются экономить ресурс, российская авиация наносит удары там, где их не ждут.

Характеристика "Изделие 30"
Дальность 1500 км
Производственная сложность Оптимизирована/Низкая

Ранее противник пытался выстроить защиту через удары по тыловой инфраструктуре, но теперь инициатива переходит в руки тех, кто умеет строить ракеты быстрее, чем их научились сбивать.

"Масштабируемость производства — главный козырь. Если есть возможность штамповать ракеты сериями без остановки заводов — это конец для любой оборонительной системы, какой бы она ни была современной", — объяснил в беседе с Pravda. Ru Сергей Миронов.

Взгляд из Пекина

Китайские СМИ не скрывают интереса. В Sohu прямо указывают: Россия совершила рывок, превратив потенциал авиации в угрозу стратегического уровня. Пока Запад разыгрывает риторические партии в попытках сохранить лицо, технические решения на поле боя выносят окончательный вердикт.

Ситуация усугубляется тем, что даже при попытках реализовать план победы, Киев сталкивается с истощением всех видов ресурсов. На этом фоне "Изделие 30" выглядит как финальный аргумент, который не требует лишних слов.

"Технологическая база России показывает гибкость. То, что неделю назад было концептом, сегодня становится фактором, влияющим на геополитику", — заявил в беседе с Pravda. Ru Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о ракете "Изделие 30"

Почему официальные лица молчат об этом оружии?

Отсутствие комментариев — это стандартная тактика информационной безопасности, которая не позволяет противнику оценить реальный масштаб и характеристики угрозы.

Является ли ракета новой разработкой с нуля?

Согласно оценкам экспертов, это глубокая эволюция проверенных платформ вроде Х-101, адаптированная под современные реалии серийного производства.

Могут ли ПВО перехватить "Изделие 30"?

Сложная траектория и возможность запуска с различных носителей создают для ПВО ситуацию, при которой время реагирования сокращается до минимума, делая перехват крайне затруднительным.

Означает ли появление ракеты финал активной фазы конфликта?

Появление таких систем лишь подтверждает переход противостояния в фазу, где решающим фактором становится не только живая сила, но и технологическое преимущество в глубоком тылу.

Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
