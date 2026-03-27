Азербайджанский фактор не сработал: давление на Иран дало неожиданный результат

Попытки раскачать Иран через азербайджанский фактор уже показали свою несостоятельность, заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде. В эфире Pravda.Ru эксперт прокомментировал попытки США и Израиля давить на Тегеран через этнические и внутренние противоречия.

Фото: commons.wikimedia.org by Mina Noei, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иранские военнослужащие

Садыгзаде считает, что сценарий внутреннего раскола Ирана, на который, по его оценке, рассчитывают внешние игроки, не сработал. Он пояснил, что ставка на этнические противоречия не дала результата, а иранская система выдержала и это давление, и попытки создать социально-экономический кризис.

По словам эксперта, разговоры о притеснении азербайджанцев в Иране не подтверждаются реальной ситуацией на месте. Он отметил, что западные медиа пытаются продвигать этот тезис, однако внутри страны, как утверждает собеседник Pravda.Ru, такой сценарий не получил развития.

"Иранские азербайджанцы достаточно сильно консолидированы вокруг самого Ирана. Во-первых, надо понимать, что в Иране азербайджанцы не ущемлены, как это часто пытаются преподнести. Безусловно, западные медиа пытаются об этом говорить" — отметил Садыгзаде.

Он добавил, что эту карту уже пытались разыграть, но безуспешно. По его словам, не сработали и попытки расшатать ситуацию через экономическое давление, а значит, ставка на восстания внутри Ирана себя не оправдала.

Полная запись разговора с Мурадом Садыгзаде будет доступна на видеоканале Правда ТВ.