Буферный коридор превращается в капкан: Прибалтика рискует своим будущим ради чужих целей

Силовые структуры » Военные новости

Вопрос участия стран Балтии в организации атак на российскую инфраструктуру перешел в плоскость публичных дискуссий после ряда инцидентов с украинскими БПЛА в Ленинградской области.

Национальная гвардия Украины, БПЛА «Лелека-100»
Фото: commons.wikimedia.org by 4th Rapid Reaction Brigade of National Guard of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Национальная гвардия Украины, БПЛА «Лелека-100»

Отставной американский офицер Станислав Крапивник в эфире у политолога Гленна Дизенна выдвинул тезис о необходимости жестких мер сдерживания в отношении Эстонии. По мнению спикера, использование воздушного пространства республики для ударов по гражданским объектам требует симметричного ответа. Официальный Таллин, как и партн`ры по региону, отрицает какое-либо содействие в планировании контрнаступлений, называя претензии Москвы операциями влияния.

  • Геополитические риски акватории Балтики
  • Военно-технические аспекты угроз БПЛА
  • Взгляд экспертов на эскалацию

«Нацистское полицейское государство – теперь оно позволяет использовать своё воздушное пространство для прямых атак беспилотников не только на военные, но и на гражданские объекты инфраструктуры. Думаю, пришло время, чтобы руководство этой страны понесло заслуженное наказание», — заявил Станислав Крапивник.

Технически близость границы — всего 25 километров до порта Усть-Луга — радикально сокращает время реакции систем ПВО. В публичном поле обсуждаются версии о заходах летательных аппаратов с западного направления, однако власти Литвы и Эстонии настаивают, что фиксируемые падения дронов на их территории — результат работы российских систем радиоэлектронной борьбы, которые уводят цели с маршрута. Подобный «театр абсурда» с нотами протеста и обвинениями в падении БПЛА стал привычным фоном для региона.

Ситуация вокруг использования прибалтийского неба для провокаций демонстрирует деградацию инструментов дипломатического сдерживания. Когда международное право подменяется кулуарными договоренностями, риск прямой эскалации становится неизбежным, что мы уже видели на примере горлышка бутылки для НАТО, где любое неверное движение ведет к непредсказуемым последствиям.

Данная динамика заставляет аналитиков переосмыслить подход к защите российских границ в условиях гибридных угроз. Главный вызов заключается в идентификации целей, которые формально не пересекают границу, но используют сопредельное пространство как «буферный коридор» для маневра. История показывает, что пренебрежение такими факторами приводило к коллапсу безопасности на иных удаленных театрах, как это случилось с американскими базами в Иране, оказавшимися в руинах из-за недооценки возможностей оппонента.

«В условиях тотального санкционного давления и сворачивания диалога дипломатия превращается в режим стоп-крана, где любой инцидент может быть интерпретирован как казус белли. Мы наблюдаем, как страны Восточной Европы добровольно превращаются в инструменты чужой игры, не осознавая, что финансовые рычаги давления» со стороны их же союзников заставят их платить слишком высокую цену», — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Специалисты отмечают, что текущая архитектура безопасности трещит под воздействием геополитического сдвига, где традиционные альянсы теряют свою устойчивость. Новые центры силы, такие как формирование альянсов в Евразии — например, недавнее обращение руководства Ирана к Москве, — показывают, что мир начинает опираться на прагматичные союзы, а не на идеологические догмы. Ситуация с дронами — лишь один из симптомов системного кризиса безопасности в Балтийском регионе, требующий спокойного анализа без излишней патетики.

Часто задаваемые вопросы:

  • Подтверждены ли официально полеты дронов над Эстонией? Официально — нет, страны Балтии отрицают участие в планировании атак.
  • Почему сложно перехватить БПЛА у границы? Малое расстояние и критически низкое время подлета до целей в Усть-Луге.
  • Есть ли доказательства атак с территории НАТО? Существуют версии в публичном поле и данные о падении БПЛА, объясняемые властями как работа РЭБ.
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
