Стена из восьми слоёв обороны: Иран разработал уникальную стратегию для защиты своих границ

Иран разработал восьмиуровневую систему обороны, предполагающую тесную координацию действий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и армии для противодействия угрозе вертолётных атак и возможному наземному вторжению США.

Об этом пишет агенство Fars со ссылкой на военного чиновника.

1. На первой линии в бой вступит спецназ, который отвечает за быстрое выявление и уничтожение десантных групп противника. Это военно-морские силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), морская пехота армии и 65-ая бригада воздушно-десантных сил специального назначения, а также бригада специального назначения КСИР и 4 полноценные сухопутные бригады. Специализация последних — противодействие вертолетам, бригады дислоцированы на иранских островах Персидского залива, на береговой линии и немного отступив он неё.

2. На второй линии в бой вступят 25-я, 35-я, 45-я армии спецназначения, 55-я воздушно-десантная и 23-я воздушно-десантная бригады, 58-я штурмовая дивизия, а также горнопехотная дивизия. Эти бригады и дивизии развернуты в различных регионах страны и их задача — вступить в бой "как можно быстрее".

3. Далее оборона возложена на механизированные пехотные бригады Сухопутных войск армии и Сухопутных войск КСИР, оснащенные бронетехникой и поддерживаемые авиацией.

4. Четвёртая линия обороны пролегает на подступах к городам и в городской застройке. Здесь располагаются корпуса специальных полицейских подразделений. Сюда входит и элитное и закрытое подразделение в структуре полицейского спецназа Ирана (FATA/NOPO).

5. Батальон Имама Хусейна включает в себя подразделения с тяжелой и полутяжелой техникой, отвечающие за стабилизацию линий обороны и обеспечение огневой поддержки.

6. Батальон Имама Али. "Эти люди — элитные и опытные бойцы, предназначенные для сложных полевых операций в критических ситуациях", — отметил военный источник.

7. Мобилизация ветеранов из всех подразделений, специально оснащенных и организованных, обладающих восьмилетним опытом ведения боевых действий в сложных условиях (вероятно, в Сирии).

8. Народная мобилизация, которая вооружает и организует большое количество добровольцев, особенно "в угрожаемых приграничных районах на западе и юге страны".

Военный чиновник отмечает уникальную координацию между этими уровнями.

"От спецподразделений до народной мобилизации каждый уровень представляет собой не пассивную линию обороны, а независимый наступательный комплекс, предназначенный для уничтожения противника и захвата пленных у агрессоров", — отметил военный источник агентства FARS.

США сейчас концентрируют силы на подступах к Ирану в виде спецназа. Противоядие Ирана — это "умные минные поля" в местах возможной высадки и круглосуточное дежурство мобильных групп с тепловизорами, чтобы не дать рейнджерам использовать их главное преимущество — ночной бой. Для борьбы с вертолётами Иран вооружил пехоту переносными зенитными комплексами (ПЗРК) "Мисак" (аналог "Иглы").

Против высадившегося десанта Иран применит тысячи мобильных групп на мотоциклах и пикапах, вооруженных противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР "Алмас" или "Тоусан"). Они могут быстро стягиваться к месту высадки из разных точек, создавая перекрёстный огонь. Пока техника и личный состав противника ещё не собраны в боевой порядок, по ним будут нанесены удары высокоточными ракетами малой дальности (семейство "Фатех") и реактивных систем залпового огня.

Иран делает ставку на то, чтобы сбить транспортные самолеты (C-17, C-130) и конвертопланы (V-22 Osprey) ещё на подлете. Системы мобильных ЗРК вроде "Хордад-3" (сбившая американский Global Hawk) и "Маджид" специально оптимизированы для быстрой смены позиций.

Иран активно развивает средства радиоэлектронной борьбы, чтобы "ослепить" десантников. Без GPS и спутниковой связи высокотехнологичные подразделения США теряют свое главное преимущество в координации и точечных ударах.

В Иране создана структура "мозаичной обороны". Это значит, что в каждом районе уже есть заранее заложенные склады с оружием, провизией и боеприпасами. Даже если американскому десанту удастся захватить объект (например, аэропорт или мост), он моментально должен оказаться в кольце местных сил ополчения ("Басидж"), которые знают каждую тропу и здание.

Иран понимает, что в открытом поле десант США сильнее за счет авиаподдержки, поэтому их цель при глобальном вторжении — втянуть американцев в вязкие бои в городской застройке или сложном горном рельефе, где преимущество в технике нивелируется.