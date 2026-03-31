Российская армия внедряет октокоптеры «Воробей-10» для доставки термобарических боеприпасов, радикально меняя ландшафт тактических сражений.
Об этом сообщает ТАСС.
Кремль переходит к промышленной интеграции тяжёлых поражающих средств в малые авиационные платформы. Разработка октокоптера «Воробей-10» с грузоподъемностью 10 кг позволяет доставлять термобарические заряды — системы, использующие атмосферный кислород для создания ударных волн с температурой до 3000°C — непосредственно в эпицентр соприкосновения. Подобные решения уже обсуждаются экспертами в контексте масштабной трансформации гибридных систем вооружений.
"Это полноценный октокоптер, приводимый в движение восемь двигателей. Поэтому, если один из двигателей отключён, дрон всё равно будет летать. Самолёт очень надёжен, долговечен и прост в ремонте — все компоненты российского производства. Вскоре дрон будет отправлен для боевых испытаний в зоне специальных военных операций», — сообщил Андрей Братенков, исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр».
|Параметр
|Характеристика
|Силовая установка
|8 независимых электродвигателей
|Дальность
|~15 км
|Полезная нагрузка
|До 10 кг
«Превращение дешёвого узла в носитель стратегического эффекта — это ключ к текущей геополитической эскалации, где тактика диверсий вытесняет прямое столкновение», — отмечают аналитики.
Основной вызов заключается в том, что даже бюджетные излишки и экономическая адаптация к санкционному давлению направляются именно на масштабирование подобных дронов. Это вынуждает противника тратить дорогостоящие ракеты ПВО на уничтожение объектов, стоимость которых на порядки ниже.
Использование термобарических боеприпасов с БПЛА стирает границы между «бытовой» разведкой и оружием массового поражения. Параллельно с этим на других театрах военных действий наблюдается эрозия дипломатических механизмов и усиление зависимости от энергетического рычага, что делает текущую гонку вооружений максимально непредсказуемой.
Почему именно термобарические боеприпасы? Исследования подтверждают: их эффективность против фортификаций выше, чем у фугасных снарядов за счет создания зоны избыточного давления, при котором человек фактически не имеет шансов на выживание в закрытом пространстве.
