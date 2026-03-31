Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силовые структуры » Военные новости

Российская армия внедряет октокоптеры «Воробей-10» для доставки термобарических боеприпасов, радикально меняя ландшафт тактических сражений.

Об этом сообщает ТАСС.

  • Технические характеристики «Воробей-10»
  • Биофизика воздействия: почему цели испаряются
  • Масштабируемость как новая доктрина войны

Кремль переходит к промышленной интеграции тяжёлых поражающих средств в малые авиационные платформы. Разработка октокоптера «Воробей-10» с грузоподъемностью 10 кг позволяет доставлять термобарические заряды — системы, использующие атмосферный кислород для создания ударных волн с температурой до 3000°C — непосредственно в эпицентр соприкосновения. Подобные решения уже обсуждаются экспертами в контексте масштабной трансформации гибридных систем вооружений.

"Это полноценный октокоптер, приводимый в движение восемь двигателей. Поэтому, если один из двигателей отключён, дрон всё равно будет летать. Самолёт очень надёжен, долговечен и прост в ремонте — все компоненты российского производства. Вскоре дрон будет отправлен для боевых испытаний в зоне специальных военных операций», — сообщил Андрей Братенков, исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр».

Мнения экспертов

  • Алексей Леонков: «Массовый дрон с термобарическим зарядом обесценивает классические полевые укрепления».
  • Игорь Коротченко: «Это переход к модели, где высокоразрушительная сила становится расходным материалом».
  • Руслан Пухов: «Индустриализация беспилотных систем — главный вызов для логистики обороны».
Параметр Характеристика
Силовая установка 8 независимых электродвигателей
Дальность ~15 км
Полезная нагрузка До 10 кг

«Превращение дешёвого узла в носитель стратегического эффекта — это ключ к текущей геополитической эскалации, где тактика диверсий вытесняет прямое столкновение», — отмечают аналитики.

Основной вызов заключается в том, что даже бюджетные излишки и экономическая адаптация к санкционному давлению направляются именно на масштабирование подобных дронов. Это вынуждает противника тратить дорогостоящие ракеты ПВО на уничтожение объектов, стоимость которых на порядки ниже.

Использование термобарических боеприпасов с БПЛА стирает границы между «бытовой» разведкой и оружием массового поражения. Параллельно с этим на других театрах военных действий наблюдается эрозия дипломатических механизмов и усиление зависимости от энергетического рычага, что делает текущую гонку вооружений максимально непредсказуемой.

Почему именно термобарические боеприпасы? Исследования подтверждают: их эффективность против фортификаций выше, чем у фугасных снарядов за счет создания зоны избыточного давления, при котором человек фактически не имеет шансов на выживание в закрытом пространстве.

EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.