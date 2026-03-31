Силовые структуры » Военные новости

Появление у ВСУ высокоскоростных беспилотников, создаваемых с использованием западных комплектующих и технологий, не оказывает решающего влияния на обстановку на поле боя, но способствует наращиванию интенсивности боевых действий. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: Openverse by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Украинские дроны

Ранее сотрудник УФСБ по ДНР рассказал РИА Новости, что украинские военные начали применять в республике высокоскоростные БПЛА, чтобы снизить их слышимость во время атаки.

Михайлов объяснил, что появление у ВСУ новых типов беспилотников связано с постоянными поставками комплектующих со стороны западных стран. Он отметил, что сборка дронов ведется как за рубежом, так и на территории Украины, что позволяет регулярно обновлять модели. По его словам, наращивание производства и применения БПЛА носит системный характер.

"Основные поставщики комплектующих для беспилотников сегодня — это Германия, Великобритания и США, но используются и элементы, закупаемые на мировом рынке, в том числе китайского производства. Сейчас большое количество стран развивает это направление и выпускает современные компоненты для дронов. Поэтому говорить о каком-то одном источнике не приходится — это совокупность поставок и технологий. В этом и заключается причина появления новых моделей, в том числе высокоточных и высокоскоростных", — пояснил Михайлов.

Эксперт считает, что поставки беспилотников не способствуют снижению напряженности и лишь усиливают характер боевых действий. Он подчеркнул, что такая поддержка со стороны западных стран влияет прежде всего на продолжительность конфликта. По его словам, чем активнее идет насыщение вооружениями, тем сложнее становится выход на переговорный процесс.

"Коллективный Запад продолжает снабжать Украину такими средствами, но это не меняет ситуацию. Несмотря на попытки наносить удары по российской территории и объектам инфраструктуры, это никак не отражается на продвижении наших войск. На прошлой неделе было взято четыре населенных пункта, а в некоторые недели — и до десяти, поэтому такие поставки не дают решающего результата, а лишь затягивают конфликт", — сказал он.

Военный эксперт также отметил, что российские системы противодействия адаптируются под новые типы угроз. В частности, задействуются средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и мобильные огневые группы. Эксперт пояснил, что выбор средств зависит от скорости и высоты целей.

"Мобильные огневые группы работают по всей линии боестолкновения и выступают первым эшелоном борьбы с дронами. Это бойцы с огнестрельным и охотничьим оружием, а также специалисты радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигналы управления. По высокоскоростным целям работают "Панцирь" и "Тор", а по более крупным и высотным аппаратам — "Бук" и другие системы ПВО. Так что пусть поставляют, будем нивелировать это со своей стороны", — заключил Михайлов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
